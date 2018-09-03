Время посадки озимого чеснока

Сентябрь – начало октября - время посадки озимого чеснока. В отличие от ярового, он более урожайный. Для посадки берут крупные зубки от абсолютно здоровых луковиц. Чтобы используемые для посадки зубки легко разделялись, урожай убирают на 2-3 недели позднее обычно принятых сроков, когда облегающие луковицу наружные чешуи разорвутся. Пораженные болезнями и поврежденные вре­дителями зубки необходимо выбраковывать. Они не пригодны для посадки. Наружные зубки луковицы представляют большую ценность. Они дают более высо­кий урожай, чем внутренние. Под чеснок выделяют средне- или легкосуглинистые почвы на хо­рошо освещаемых местах огорода. Нельзя сажать его в течение 3-4 лет на грядах, где выращивались лук или чеснок. Лучшие места - после моркови, свеклы, томата, огурца, кабачка, перца. Почву перед перекопкой обильно удобряют фосфорными и калийными удобрениями - по 80-100 г простого суперфосфата (двой­ного в 2 раза меньше) и 100-120 г на 1 м2 калийной соли или хлористого калия, еще лучше - сернокислого калия. На бедных северных землях эффективно применение под чеснок навоза по 6-8 кг на 1 м2. Сажают с между­рядьями 20 см и расстоянием в ряду между растениями 12-15 см, крупные зубки - 18-20 см. Можно также использовать для посадки и выращенные из бульбочек луковички. Но для этого следует брать крупные или сред­ние. Сеют бульбочки в это же время - осенью (или весной), отдельно крупные и средние. Обычно их располагают с южной стороны чесночной гряды на расстоянии 4-5 см один от другого. Крупные зубки сажают на глубину 8 см, средние - 6 см, бульбочки - 3-4 см.

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