Как правильно ухаживать за озимым чесноком весной? Советы опытного огородника

Весна – время пробуждения природы после зимней спячки. Если вы посадили осенью озимый чеснок, то весной, вскоре после таяния снега появляются зелёные росточки на грядке. Теперь самое важное – растениям необходим правильный уход, чтобы в дальнейшем получить богатый урожай крупных головок чеснока.

Природа чеснока такова: в первой половине лета идет рост листьев, а далее луковички выбирают всё необходимое для роста из зеленой массы. Чем здоровее и крепче листья чеснока, тем крупнее будут луковицы. Из этого делаем вывод: создаем все необходимые условия для роста листьев растений.

1. Подкормки

Первую подкормку лучше проводить азотными удобрениями дней через 10 после появления всходов. Ведь для роста зелёной массы в большей степени необходим азот. Если осенью были внесены органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные, то весной вносим только азотные удобрения. Если при посадке весной не вносились никакие удобрения, то весной вносят полное удобрение, заделывая их в междурядья. Если вы не применяете минеральные удобрения, то подкормку можно произвести коровяком, разведенным в пропорции 1:10, или куриным помётов, разведенным водой в соотношении 1:20.

2. Полив

Чеснок любит влагу, но избыток воды может привести к гниению корней. Как правило, ранней весной почва насыщена влагой талой воды. Поэтому поливайте по необходимости, особенно если весна сухая. Лучше всего делать это утром или вечером. Не производите поливы холодной водой. Оптимальная температура полива равна температуре почвы или на 2–3 градуса выше.

3. Рыхление

После того как появятся всходы, нужно провести первое рыхление, и желательно рыхлить почву после каждого полива. Ведь корням необходим и кислород, а образующаяся на поверхности почвы корка, препятствует его доступу к корням растения.

4. Борьба с сорняками

Регулярно удаляйте сорняки. Сорная трава конкурирует с чесноком за питательные вещества и воду, замедляя его развитие и уменьшая урожайность.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить здоровый и вкусный озимый чеснок у себя на участке! А какие секреты ухода за чесноком есть у вас? Делитесь своими секретами в комментариях!

Г. Соколов

















Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»