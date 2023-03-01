Уход за чесноком начинается ранней вечной, как только сойдет снег

Образование луковицы чеснока происходит во второй половине лета за счет оттока из листьев питательных веществ, образовавшихся в них в результате фотосинтеза. Чем больше и здоровее листовой аппарат на растении, чем крупнее листья, тем крупнее должна быть луковица, конечно, при правильной агротехнике.

Интенсивный рост листьев чеснока наблюдается в начале вегетационного периода, т.е. весной и в начале лета. А следовательно задача огородника весной состоит в создании оптимальных условий для роста растения и наращивания здоровых, зеленых листьев.

Как мы знаем, что для осуществления фотосинтеза, т. е процесса образования ткани листа необходим одновременный приток света, тепла, воды, диоксида углерода из воздуха и питательных веществ из почвы, и в большей степени азота.

При осенней посадке чеснока, минеральные азотные удобрения в почву не вносятся, т. к. эти удобрения быстро растворяются и к весне они уже вымываются из почвы. Органические удобрения, содержащие азот и внесенные осенью (компост, перегной) отдают элементы питания медленно, как правило, они пролонгированного действия, поэтому задача огородника дать растениям в первую очередь азотное питание.

Об азотном голодании растение сигнализирует нам пожелтением нижних листьев. Подкормки дают в мае и начале июня, растворяя 10 г (половину спичечного коробка) мочевины в 10 л воды. Если Вы исключаете минеральные удобрения из рациона питания ваших растений, то подкормку можно сделать раствором коровяка (1:10) или раствором птичьего помета (1:20).

Эти удобрения содержат в достаточной степени азот, а также все необходимые макро и микроэлементы

Необходимо позаботиться, чтобы питательные элементы поглащались корневой системой растения.А для этого корешкам нужны влага и воздух. Питание поступает в растение через корни вместе с водой. Вода, проходит через ткани растения, и почти полностью испаряется через листовой аппарат, а элементы питания вступают в сложные биохимические процессы и в конечном итоги превращаются в ткани растения.

Следовательно, почва должна быть влажной и воздухопроницаемой, необходимо вовремя производить поливы. Но после поливов или дождей на поверхности почвы образуется корка, которая сильно затрудняет доступ воздуха к корневой системе чеснока. В этом случае необходимо срочно провести рыхление почвы. Излишняя влажность почвы также затрудняет доступ воздуха к корневой системе. Еще необходимо отметить, что чеснок плохо себя чествует на кислых почвах, при этом затрудняется поглощение элементов питания. Оптимальная кислотность почвы для чеснока PH 6,5 Ну об этом надо было позаботиться осенью, когда подготавливали грядки для посадки чеснока, и внести в почву достаточное количество извести или доломитовой муки.

Все остальные рекомендации применимы для ухода за чесноком только в начале вегетационного периода. Для созревания луковиц необходимо будет прекратить поливы и подкормки. Об этом мы поговорим позже.

Г. Соколов





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