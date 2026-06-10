Огуречный аппетит: как и чем кормить главную звезду огорода

Огурец — культура благодарная, но с характером. Стоит ему чего-то недодать, и он тут же сигнализирует об этом: завязи опадают, листья желтеют, а сами плоды становятся кривыми или горькими. Чтобы получить по-настоящему богатый и вкусный урожай, нужно понимать, что этот зеленый «водохлеб» — настоящий гурман с меняющимися потребностями. Подкормка огурцов — это не просто полив с удобрением, а целая наука, основанная на фазах роста растения.

Давайте разберем, чем и когда кормить огурцы, чтобы они радовали вас до самых холодов, конечно, с условием, что в основную заправку вы уже внесли органические удобрения (навоз или перегной) и минеральные фосфорные калийные и азотные.

Фаза 1: Рассада и активный рост (Азот — наше всё)

Во время всего периода вегетации растению нужны все необходимые элементы питания, меняется лишь потребность в их соотношении. На начальном этапе, когда растение наращивает зеленую массу, увеличивается потребность в азоте. Это главный строительный материал для листьев и стеблей. Сильная и здоровая листва — залог мощной корневой системы и большого количества завязей в будущем.

Чем кормить:

Органика: Настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Это классика, которая дает мягкую и сбалансированную подпитку.

Минеральные удобрения: Мочевина (карбамид) или аммиачная селитра. Растворите 1 столовую ложку на 10 литров воды.

Народные средства: Травяной настой (особенно из крапивы).

Когда подкармливать: через 10–14 дней после высадки рассады в грунт или после появления 2–3 настоящих листочков у огурцов, посеянных сразу в почву.

Фаза 2: Цветение и завязывание плодов (Калий и фосфор в приоритете)

Как только на плетях появляются первые бутоны, потребности огурца меняются. Потребность в азоте у огурца остается высокой до конца вегетации, но в этот период возрастает потребность огурца в калии и фосфоре. Калий отвечает за формирование завязей, вкус плодов и устойчивость к болезням. Фосфор стимулирует развитие корневой системы.

Чем кормить:

Древесная зола: идеальное натуральное удобрение. Можно просто рассыпать равномерно древесную золу по грядке, заделать аккуратно в почву рыхлением и полить, или настоять 1 литр золы в 10 литрах воды в течение суток, затем произвести полив по влажной почве.

Минеральные удобрения: Сульфат калия (сернокислый калий) или монофосфат калия. Они быстро усваиваются и дают отличный результат.

Когда подкармливать: В самом начале цветения и затем в период начала плодоношения. Не забывайте в этот период и про азотные подкормки.

Фаза 3: Массовое плодоношение (Поддержка и защита)

Когда огурцы начинают активно созревать, они тратят огромное количество сил. Наша задача — поддержать их, чтобы они не истощились и не прекратили плодоносить раньше времени. В этот период снова возрастает потребность в питании всеми необходимыми макро и микроэлементами.

Чем кормить:

Нитроаммофоска: Комплексное удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия (например, 16:16:16). Дает растению все необходимое для поддержания сил.

Когда подкармливать: каждые 7–10 дней на протяжении всего периода сбора урожая.

Главные правила огуречных подкормок

Огурцы не переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. Всегда лучше сделать раствор чуть слабее, чем указано в инструкции, чтобы не обжечь нежные корни.

Любую подкормку, особенно минеральную, вносите только после полива. Это защитит корневую систему от ожога.

Можно провести и внекорневые подкормки. Опрыскивание по листу питательными растворами — отличный способ быстро дать растению то, что ему нужно. Особенно это эффективно в прохладную погоду, когда корни работают медленнее.

Слушайте свои растения. Если листья стали светло-зелеными — не хватает азота. Если по краю листа появилась желтая кайма («ожог») — это дефицит калия. Кривые, «лампочные» или «крючкообразные» плоды часто сигнализируют о нехватке того или иного элемента питания.

Наблюдайте за своими огурцами, реагируйте на их сигналы, и они обязательно отблагодарят вас щедрым урожаем хрустящих, ароматных зеленцов.

В. Сазонов

















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