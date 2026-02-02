Вход Регистрация
::. Питание для рассады: что нужно знать, чтобы не наделать ошибок | На подоконнике
 Питание для рассады: что нужно знать, чтобы не наделать ошибок
Приветствую всех любителей сада и огорода! Сегодня поговорим о том, как правильно кормить рассаду и при этом не наделать ошибок. Ведь если растения не получают необходимых элементов питания в начальный период вегетации, хорошего урожая ждать не следует.
Плодородная почва
Для прорастания семян требуются тепло, влага и воздух. Питание в этот период идет за счет энергии самого семечка. Дополнительного питания в этот период не требуется. Первым из семечка появляется корешок, который вскоре начинает поглощать растворенные в воде элементы питания.   
 А в этот период развития растения отличаются высокой чувствительностью к недостатку элементов питания. Еще не развитый корешок способен поглощать элементы питания в доступной форме при наличии их в почве в необходимых количествах.
 Сразу хочу пояснить, что на протяжении всего периода вегетации растению необходимы все макро и микроэлементы. Меняется лишь потребность в их соотношении. Так в самый начальный период развития растения (около 15 дней) увеличивается потребность в фосфорном питании. Этот период называется критическим. При недостатке фосфора в этот период закладывается потенциально низкий урожай. Дальнейшие подкормки фосфорными удобрениями не исправят ситуацию. А далее на первые 20–30 дней критический период приходится уже по отношению к азотному питанию. Но еще раз повторю, что при недостатке или отсутствие любого элемента питания, даже микроэлемента, нормально развиваться растение не может и почва для рассады обязательно должна быть плодородной, влаго и воздухопроницаемой.

Надо ли удобрять, если почва плодородная?
Если почва для рассады плодородная, имеет в своём составе все необходимые элементы питания, то с подкормками торопиться не следует. Корни растений лучше поглощают почвенный раствор слабой концентрации. Оптимальная концентрация почвенного раствора составляет от 0,01 до 0,2%. При больших концентрациях поглощение почвенного раствора затормаживается. А при высокой концентрации почвенного раствора 1,0% и выше коневая система отмирает.
Но рассада вырастает, корневая система заполняет весь объем посадочной тары и быстро выбирает влагу вместе с элементами питания. В этот период подкормки необходимы. Особенно это касается культур с долгим рассадным периодом, таких, как перцы, томаты.

Чем лучше всего удобрить рассаду?
Есть несколько популярных вариантов:
Комплексные минеральные удобрения
Это готовые смеси, содержащие все необходимые основные элементы питания (азот, фосфор, калий). Эти удобрения необходимо использовать согласно инструкции на упаковке.
Натуральные удобрения
Сюда относятся перегной, компост, зола и другие удобрения.
Заделать в почву их конечно не удастся, Разведите удобрения в отстоянной воде и произведите полив растений. При подкормках раствором золы необходимо учитывать, что в золе отсутствует азот, а он необходим растениям, а в период активного роста вегетативной массы потребность в азоте повышается.  

Высаживаете рассаду в подготовленную плодородную почву. В посадочную лунку можно добавить немного перегноя или компоста и несколько гранул суперфосфата. Этот состав удобрений поможет быстрее восстановить корневую систему.
Итак, теперь мы знаем, как и чем питаются молодые растения. Надеюсь, мои советы помогут вам вырастить крепкую и здоровую рассаду, способную сформировать в дальнейшем богатый урожай.
Г. Соколов





::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 10:36
