Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Основные правила посадки озимого чеснока | Овощеводство / чеснок
 Основные правила посадки озимого чеснока
Посадка озимого чеснока требует соблюдения определенных агротехнических приемов, чтобы получить хороший урожай. Вот основные шаги:
1. *Выбор места и подготовка почвы*:
   - Для посадки озимого чеснока наиболее пригодны открытые солнечные места с плодородной, рыхлой почвой. Чеснок не любит излишней влаги, поэтому избегайте низин и участков с застоем воды. Не следует сажать чеснок, после выращивания лука и самого чеснока
   - Почву готовят за 2-3 недели до посадки. Перекапывают и вносят органические удобрения, например, компост или перегной. Можно добавить немного суперфосфата и калийных удобрений. Количество удобрений зависит от плодородия почвы и от количества удобрений, внесенных под предшествующую культуру.
2. *Подготовка зубчиков*:
   - Используйте крупные и здоровые зубчики озимого чеснока для посадки. Зубчики перед посадкой отделите от головки, но не удаляйте внешнюю оболочку.
   - Для улучшения всхожести и защиты от болезней можно перед посадкой замочить зубчики в слабом растворе марганцовки или специализированного препарата.
3. *Времена посадки*:
   - Оптимальное время для посадки озимого чеснока — за 3-4 недели до наступления устойчивых заморозков. В зависимости от региона, это может быть с конца сентября до конца октября. В Ленинградской области это конец сентября – первые числа октября.
4. *Схема посадки*:
   - Бороздки нарезают глубиной 7-8 см на расстоянии 20-25 см.
   - Расстояние между зубчиками - 8-12 см, чтобы всем растениям хватало места для развития. Чем крупнее зубчики, тем больше расстояние между ними. Зубчики высаживают донцем вниз.
5. *Укрытие на зиму*:
   - После посадки участок можно замульчировать слоем сухой травы, соломы или торфа толщиной около 5 см. Это поможет защитить чеснок от морозов, а также предотвратить испарение влаги.
6. *Уход весной*:
   - Снимите мульчу ранней весной, чтобы растения могли быстрее прогреться и начать активный рост.
   - Поливайте чеснок по мере необходимости, следите за появлением сорняков, весной подкормите растения азотными удобрениями для лучшего роста.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете успешно вырастить озимый чеснок и обеспечить себя хорошим урожаем.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 229 | автор: sadovod | 19 сентября 2025 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 






Реклама




календарь
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2025 (3)
Август 2025 (1)
Июль 2025 (1)
Июнь 2025 (1)
Май 2025 (1)
Март 2025 (1)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"