



::. О сроках и правилах посадки озимого чеснока | Овощеводство / чеснок О сроках и правилах посадки озимого чеснока

Тема сегодняшней нашей беседы посадка озимого чеснока. Конечно, в начале сентября сажать озимый чеснок немного рановато, но пора подобрать место, правильно подготовить почву, а затем уже в подготовленную почву по всем правилам посадить чеснок. Обо всем этом сегодня мы с вами и поговорим.

При выборе места для посадки чеснока необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Чеснок любит хорошо освещенные места

Чеснок нельзя сажать после лука, картофеля, томатов и конечно же после самого чеснока. А лучшими предшественниками являются бобовые, тыквенные, капустные, зеленные культуры.

И очень важно, для выращивания чеснока требуются нейтральные почвы, где pH 6,5-7,5. Если pH ниже этих показателей, то в почву обязательно вносят известь или доломитовую муку.

Место подобрали, пора готовить почву.

При внесении удобрений необходимо учитывать плодородие почвы, количество внесенных удобрений под предшествующую культуру, и вынос элементов питания предшествующей культурой. В зависимости от этих факторов необходимо корректировать нормы внесения.

Я вношу в почву на 1 м кв. по 1 ведру компоста, суперфосфата – 30 - 40г и сульфата калия – 20 г.

Сторонникам органического земледелия, да и не только сторонника органического земледелия можно порекомендовать в качестве удобрения под чеснок использовать древесную золу. Зола нейтрализует кислотность почва, а также содержит все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота. Примерные нормы 1 стакан на 1 кв.м. Удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы и заделывают перекопкой на штык лопаты. Азотные минеральные удобрения осенью не вносят.

Как я уже говорил ранее, если pH почвенного раствора ниже 6,5, то под перекопку вносят известь или доломитовую муку. Но в этом случае фосфорные удобрения лучше внести с некоторым интервалом, хотя бы недели через 2-3. При совместном внесение фосфорных и известковых удобрений часть фосфора переходит в труднодоступную для растений форму. Посадку чеснока производят недели за 4 до устойчивых заморозков. За это время зубки должны образовать крепкую корневую систему, проникающую вглубь.

Мая дача находится на севере Ленинградской области. Я произвожу посадку в конце сентября.

Для посадки выбирают из крупных луковиц только наружные, здоровые, крупные зубки свежеубранного урожая. При правильном дальнейшем уходе из них вырастают крупные луковицы. Поврежденные зубки, зубки с какими-либо пятнами отбраковывают. Отобранные для посадки зубки можно обработать специальными препаратами для обеззараживания, например серебромедином, или погрузить посадочный материал на 1-2 мин в раствор поваренной соли 1 ст. ложка на 1 л воды, затем в раствор медного купороса 1 ч. ложка на 10 л воды. После зубки не промывают, а приступают к посадке.

Перед посадкой нарезают борозды на расстоянии друг от друга примерно 25 см, глубину рассчитывают таким образом, чтобы после посадки от верха зубка до поверхности было приблизительно 4-5 см.

А далее производят посадку зубков на расстоянии друг от друга от 5 до 8 см. Чем крупнее зубки, тем больше расстояние между ними. Борозды аккуратно засыпают. Никаких поливов после посадки производить не следует. Почву с посадками можно замульчировать торфом или опавшей листвой, но укоренившиеся зубки как правило, прекрасно переносят зимние морозы.

Весной останется лишь убрать мульчу и произвести первую подкормку азотными удобрениями.







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::. прочитало: 139 | автор: sadovod | 10 сентября 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.