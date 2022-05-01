Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол





::. Подготовка почвы в теплице для выращивания томатов | Овощеводство / томаты / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Подготовка почвы в теплице для выращивания томатов
Подготовка почвы в теплице для различных культур во многом схожа. Осенью вносят органические удобрения, минеральные фосфорные и калийные, а весной азотные.
Но все-таки каждая культура предъявляет свои требования, есть свои тонкости. Сегодня мы подробно поговорим о подготовке почвы для выращивания томатов.
Томаты, обычно на садовых участках выращивают в чередование с огурцами. Наиболее подходят для выращивания томата рыхлые влаго и воздухопроницаемые, хорошо прогреваемые почвы. Менее пригодны низменные участки с избыточной влажностью. На таких почвах при избытке влаги созревание плодов задерживается, растения часто поражаются грибными заболеваниями. Томаты хорошо себя чувствуют в широком диапозоне почвенной среды где pH 5,5-7.  Растения томата в защищённом грунте из основных элементов питания с одним кг плодов ориентировочно выносят азота (N) – 3,6 г, оксида фосфора (Р2О5) – 1,4 г, оксида калия (К2О) – 6,1 г, оксида магния (MgO) – 1,2 г и кальция (CaO) – 3,8 г.
При подготовке почвы для томатов необходимо учитывать тип почвы. На тяжелых почвах в основную заправку можно вносить более высокие дозы удобрений, как и на торфяных почвах. На легких почвах под действием влаги вымывается часть азота, в меньшей степени калия и магния. На таких почвах нормы внесения удобрений меньше, но в дальнейшем во время вегетации чаще проводят подкормки. Томаты легче, чем огурцы переносят повышенную концентрацию почвенного раствора, поэтому допустимо на тяжелых и торфяных почвах в основную заправку внесение 100% всей нормы фосфорных, калийных и магниевых удобрений. Азот необходим растениям томата прежде всего для наращивания вегетативной массы. Но избыток азота при внесение полной нормы в основную заправку вызывает сильный рост вегетативной массы в ущерб плодобразованию.  
Подготовку почвы начинают с осени. Осенью под перекопку вносят органические удобрения (компост, перегной, сапропель). Свежий навоз под томаты не вносят. Из минеральных удобрений под осеннюю перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения. На легких почвах калийные удобрения вносят весной. Нормы корректируются в зависимости от плодородия почвы, но средние нормы таковы: суперфосфат 30-40 г., сульфат калия 20-30 г. на 1 м кв. Фосфор и калий малоподвижны в почве. Гранулы остаются в том месте, куда мы их определяем. Поэтому фосфорные и калийные удобрения обязательно заделываем в корнеобитаемый слой методом перекопки.
Томаты требовательны и к магниевому и кальциевому питанию, магний служит для увеличения сухих веществ и каротина в плодах. Весной почву перекапывают на пол штыка предварительно рассыпав по почве азотные удобрения. В качестве азотных удобрений можно использовать аммиачную селитру или карбамид (10-15 г) на 1 кв. м. Магний вносят в почву и тепличные грунты в качестве основного удобрения через доломитовую муку под осеннюю перекопку или сульфат магния весной.
В этом году я решил провести эксперимент и весной вместо сульфата магния внести в почву для томатов магниевое удобрение АгроМаг. Это натуральное нетоксичное бесхлорное удобрение, содержание гидроксида магния в нем не менее 61?%.
Вносят АгроМаг в основную обработку почвы (осенью или весной), или при посеве/высадке рассады. Кстати, в органическом земледелии его тоже можно использовать.
Одна из причин, почему меня это удобрение заинтересовало, состоит в обещании производителя о том, что за счёт ограниченной растворимости АгроМаг снабжает растение магнием в течение всего периода вегетации и не вымывается из почвы, в отличие от водорастворимого сульфата магния. Особенно актуально это в открытом грунте, поскольку Ленинградская область, как вы прекрасно знаете, славится обильными дождями.
Также удобрение хорошо сочетается с азотными и калийными удобрениями, значительно усиливая их действие, снижает подвижность алюминия и марганца в почве, увеличивает доступность растениям азота, калия и молибдена из почвы и удобрений, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Удобрение равномерно перед перекопкой наносится по поверхности почвы из расчета (6-20г) на 1 кв. м. или вносится в посадочные лунки перед высадкой рассады из расчета 2-7 г на 1 растение.
Я вношу в посадочные лунки.  Выкапываю перед посадкой ямки. Вношу в них компост, по несколько гранул суперфосфата и удобрения агромМаг. Все хорошо перемешиваю поливаю и произвожу посадку заглубляя рассадное растение см на 3-4. Семядольные листочки удаляю за сутки до посадки.
На заправленной почве растения должны хорошо развиваться, завязывать плоды и давать богатый урожай. О результатах внесения я вам обязательно расскажу осенью.
Недостаток любого элемента питания ведет к резкому снижению урожая, а порой и к гибели растения. Поэтому подготавливайте почву правильно и заботьтесь о будущем урожае. 
Об вашем опыте подготовки почвы для томатов и решения проблемы дефицита магния рассказывайте в комментариях, почитаем с удовольствием.



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 168 | автор: sadovod | Вчера, 19:18 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама





календарь
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Май 2022 (13)
Апрель 2022 (11)
Март 2022 (18)
Февраль 2022 (20)
Январь 2022 (16)
Декабрь 2021 (21)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"