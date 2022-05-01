Подготовка почвы в теплице для выращивания томатов

Подготовка почвы в теплице для различных культур во многом схожа. Осенью вносят органические удобрения, минеральные фосфорные и калийные, а весной азотные.

Но все-таки каждая культура предъявляет свои требования, есть свои тонкости. Сегодня мы подробно поговорим о подготовке почвы для выращивания томатов.

Томаты, обычно на садовых участках выращивают в чередование с огурцами. Наиболее подходят для выращивания томата рыхлые влаго и воздухопроницаемые, хорошо прогреваемые почвы. Менее пригодны низменные участки с избыточной влажностью. На таких почвах при избытке влаги созревание плодов задерживается, растения часто поражаются грибными заболеваниями. Томаты хорошо себя чувствуют в широком диапозоне почвенной среды где pH 5,5-7. Растения томата в защищённом грунте из основных элементов питания с одним кг плодов ориентировочно выносят азота (N) – 3,6 г, оксида фосфора (Р2О5) – 1,4 г, оксида калия (К2О) – 6,1 г, оксида магния (MgO) – 1,2 г и кальция (CaO) – 3,8 г.

При подготовке почвы для томатов необходимо учитывать тип почвы. На тяжелых почвах в основную заправку можно вносить более высокие дозы удобрений, как и на торфяных почвах. На легких почвах под действием влаги вымывается часть азота, в меньшей степени калия и магния. На таких почвах нормы внесения удобрений меньше, но в дальнейшем во время вегетации чаще проводят подкормки. Томаты легче, чем огурцы переносят повышенную концентрацию почвенного раствора, поэтому допустимо на тяжелых и торфяных почвах в основную заправку внесение 100% всей нормы фосфорных, калийных и магниевых удобрений. Азот необходим растениям томата прежде всего для наращивания вегетативной массы. Но избыток азота при внесение полной нормы в основную заправку вызывает сильный рост вегетативной массы в ущерб плодобразованию.

Подготовку почвы начинают с осени. Осенью под перекопку вносят органические удобрения (компост, перегной, сапропель). Свежий навоз под томаты не вносят. Из минеральных удобрений под осеннюю перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения. На легких почвах калийные удобрения вносят весной. Нормы корректируются в зависимости от плодородия почвы, но средние нормы таковы: суперфосфат 30-40 г., сульфат калия 20-30 г. на 1 м кв. Фосфор и калий малоподвижны в почве. Гранулы остаются в том месте, куда мы их определяем. Поэтому фосфорные и калийные удобрения обязательно заделываем в корнеобитаемый слой методом перекопки.

Томаты требовательны и к магниевому и кальциевому питанию, магний служит для увеличения сухих веществ и каротина в плодах. Весной почву перекапывают на пол штыка предварительно рассыпав по почве азотные удобрения. В качестве азотных удобрений можно использовать аммиачную селитру или карбамид (10-15 г) на 1 кв. м. Магний вносят в почву и тепличные грунты в качестве основного удобрения через доломитовую муку под осеннюю перекопку или сульфат магния весной.

В этом году я решил провести эксперимент и весной вместо сульфата магния внести в почву для томатов магниевое удобрение АгроМаг. Это натуральное нетоксичное бесхлорное удобрение, содержание гидроксида магния в нем не менее 61?%.

Вносят АгроМаг в основную обработку почвы (осенью или весной), или при посеве/высадке рассады. Кстати, в органическом земледелии его тоже можно использовать.

Одна из причин, почему меня это удобрение заинтересовало, состоит в обещании производителя о том, что за счёт ограниченной растворимости АгроМаг снабжает растение магнием в течение всего периода вегетации и не вымывается из почвы, в отличие от водорастворимого сульфата магния. Особенно актуально это в открытом грунте, поскольку Ленинградская область, как вы прекрасно знаете, славится обильными дождями.

Также удобрение хорошо сочетается с азотными и калийными удобрениями, значительно усиливая их действие, снижает подвижность алюминия и марганца в почве, увеличивает доступность растениям азота, калия и молибдена из почвы и удобрений, повышает устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Удобрение равномерно перед перекопкой наносится по поверхности почвы из расчета (6-20г) на 1 кв. м. или вносится в посадочные лунки перед высадкой рассады из расчета 2-7 г на 1 растение.

Я вношу в посадочные лунки. Выкапываю перед посадкой ямки. Вношу в них компост, по несколько гранул суперфосфата и удобрения агромМаг. Все хорошо перемешиваю поливаю и произвожу посадку заглубляя рассадное растение см на 3-4. Семядольные листочки удаляю за сутки до посадки.

На заправленной почве растения должны хорошо развиваться, завязывать плоды и давать богатый урожай. О результатах внесения я вам обязательно расскажу осенью.

Недостаток любого элемента питания ведет к резкому снижению урожая, а порой и к гибели растения. Поэтому подготавливайте почву правильно и заботьтесь о будущем урожае.

Об вашем опыте подготовки почвы для томатов и решения проблемы дефицита магния рассказывайте в комментариях, почитаем с удовольствием.







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