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::. Это надо сделать в теплице до посадки основной культуры | Овощеводство
 Это надо сделать в теплице до посадки основной культуры
Для получения высоких урожаем тепличных культур необходимы: плодородная почва, отсутствие в ней патогенной микрофлоры. К патогенной микрофлоре относятся любые микроорганизмы, которые являются потенциальным источником различных заболеваний.
А также для нормальной жизнедеятельности растения необходимы тепло и свет. Не следует забывать, что загрязненные покрытия теплицы поликарбоната или стекла снижают освещенность и являются одной из причин потери урожая. При ограниченной освещенности резко уменьшается накопление биомассы, задерживается развитие растений, нарушается формирование плодов. Держите покрытие теплицы в чистоте. Снаружи покрытия можно мыть в течение всего сезона, а изнутри есть такая возможность только осенью после сбора урожая или весной до посева, посадки основной культуры. Помывку произвели.
В почве могут оставаться микроорганизмы, которые являются потенциальным источником различных заболеваний. Лучшим способом защиты от патогенной микрофлоры является замена верхнего слоя почвы (5-10 см). Но в каких случаях это необходимо делать?
 Ведь эта работа требует не мало трудозатрат. Если в одной теплице вы выращиваете одну и ту же культуру на протяжении нескольких лет и растения были сильно поражены каким-либо заболеванием, то замену верхнего слоя почвы лучше сделать. Если в вашем хозяйстве имеется хотя бы 2 теплицы, и вы чередуете в них, например, огурцы и томаты, то обеззараживание почвы можно произвести другим, менее трудозатратным способом. Огурцы и томаты не имеют общих заболеваний, но через сезон каждая культура возвращается на старое место, а патогенная микрофлора может находиться в почве на протяжении нескольких лет. Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе сенной палочки. Сенная палочка действует подавляюще на возбудителей грибковых и бактериальных болезней растений.  Все старые веревки, которыми были подвязаны ваши растения также удаляют. Все эти работы по обеззараживанию почвы лучше проводить осенью, сразу после сбора урожая, но если по каким-либо причинам эти работы не проводились, то их необходимо выполнить весной.
Далее переходим к восстановлению плодородия почвы, ведь с урожаем вынесено большое количество элементов питания, почва истощена.
Здесь хочется особенно обратить внимание на то, что для нормального роста и развития растения необходимы все нужные растению макро и микроэлементы. Не один элемент не может быть заменен другим. Допустим нам удалось создать такие условия, где свет, температура, влажность почвы и воздуха близки к оптимальным. В почве имеются все необходимые элементы питания, кроме какого-либо одного, пусть даже микроэлемента. Что будет в этом случае?
А в этом случае урожая не будет, а растения будут чахнуть, вплоть до его гибели.  
Напомню, что название «микроэлементы» некоторые элементы питания, получили только потому, что эти элементы необходимы растениям в мизерных долях. К таким элементам относятся марганец, молибден, бор, медь, кобальт, цинк, йод, селен, фтор и др.
Но о наличии в почве микроэлементов можно не беспокоится, если ежегодно вносить в почву органику (навоз, компост или перегной), что не сказать об основных макроэлементах: азот, фосфор, калий. Потребность в этих элементах питания у растений высока, а соответственно и высок вынос их с урожаем. Поэтому, как правило, минеральные удобрения, содержащие эти элементы вносят ежегодно. При том фосфорные и калийные удобрения, а также органические вносят осенью под перекопку. Навоз можно вносить в почву, где вы планируете выращивать огурцы. Под томаты или перцы вносят компост или перегной.
Примерные дозы внесения на 1 м кв.
Перегной, компост, навоз – 5-6 л
Суперфосфат – 50 г.
Сульфат калия 30-40 г. Фосфорные и калийные удобрения необходимо равномерно нанести на поверхность почвы и почву перекопать на штык лопаты. Весной перед посевом основной культуры в почву вносят минеральные азотные удобрения, например карбамид 15-20 г на 1 м кв.  
Если вы предпочитаете выращивать свои тепличные культуры без минеральных удобрений, то дозы органических удобрений увеличивают в 2 раза, можно так же внести под перекопку древесную золу. Древесная зола содержит все необходимые макро и микроэлементы кроме азота.
Нормы внесения удобрений даны приблизительные, они зависят от плодородия почвы и от количества удобрений, внесенных под предыдущие культуры.
Нельзя забывать, что причиной плохого развития растений и низкого урожая может стать кислая почва, низкий показатель pH. Каждая культура оптимально развивается в разных интервалах кислотности почвы. Томаты и перцы хорошо себя чувствуют в широком диапазоне кислотности, где pH от 5,5 до 7, огурцы оптимально развиваются при pH 6,5-7. Если показатель pH ниже, то осенью в почву вносят доломитовую муку или известь. В год внесения в почву извести внесение фосфорных удобрений переносят на весну. При совместном внесении извести и фосфорных удобрений часть фосфора переходит в труднодоступную форму.
Хорошим способом восстановления плодородия почвы является посев сидератов.
Сидераты – растения, которые выращивают для последующей заделки в почву. Сидераты сдерживают вымывание из почвы питательных элементов, препятствуют росту и размножению сорняков, обогащают почву элементами питания, улучшают её воздухо- и влагопроницаемость. В качестве сидератов можно использовать бобовые культуры: клевер, бобы, фасоль, горох, а также другие культуры: пшеницу, рожь, ячмень, овёс, горчицу белую, и другое.
Сидераты сеют осенью или весной, а заделывают в почву, не позднее, чем недели за 2 до посадки, посева основной культуры. К этому времени они должны набрать вегетативную массу, и не успеть сформировать семена. Поэтому, если посевы сидератов не производились осенью, то делать это нужно как можно раньше. Как только это позволят погодные условия. Под воздействием почвенной микрофлоры сидеральные растения разлагаются в почве, после минерализации элементы питания становятся доступными для растений. Кроме того, бобовые культуры формируют на своих корнях колонии бактерий — азотофиксаторов, которые способны поглощать азот из воздуха, тем самым обогащая почву азотом. Перед посевом сидеральных культур вносят полный комплект удобрений. Сеют семена россыпью, часто, ведь целью посева сидератов является и подавление сорных растений.
Заделывают сидераты в почву перекопкой, как говорилось ранее не позже, чем недели за 2 до посадки основной культуры.







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::. прочитало: 34 | автор: sadovod | Сегодня, 14:04 | Комментариев 0 |
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