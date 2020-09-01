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::. Томаты в теплице: температурный и влажностной режимы | Овощеводство / томаты
Томаты в теплице: температурный и влажностной режимы
В большинстве случаев в наших районах рискованного земледелия огородники выращивают томаты в теплицах, а это предъявляет дополнительные требования к агротехнике. Уход за растениями состоит, прежде всего, в поддержании нужного температурного и влажностного режимов, как почвы, так и воздуха.
Для растений томата оптимальная температура воздуха днем составляет 22-24°С, ночью — 16-18°С, а температура почвы должна быть не ниже 16°С и не выше 22°С. Влажность почвы должна составлять 60-70% от полной влагоемкости, а влажность воздуха не должна превышать 50-60%. Избыточная влажность как почвы, так и воздуха очень опасна и часто приводит к заболеванию растений серой гнилью, бурой пятнистостью, вытягиванию растений. При значительном повышении влажности воздуха опадают цветки и бутоны.
Таким образом, томаты требуют хорошей вентиляции, умеренной влажности почвы, а в период массового цветения - более низкой влажности воздуха. Поэтому поливают растения умеренно, а после каждого полива, как только почва немного подсохнет, рыхлят. Рыхление замедляет испарение влаги из почвы и обеспечивает активное поступление воздуха к корням. Происходит лучший газообмен.
Во время цветения желательно проводить встряхивание растений, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Встряхивают растения ежедневно в середине дня, когда воздух наиболее сухой.
Томаты — самоопыляемые растения. В одном цветке находятся тычинки с пыльниками (мужской орган) и пестик (женский орган). При созревании пыльцы пыльники раскрываются и пыльца высыпается на рыльце того же цветка, обеспечивая оплодотворение и завязывание плодов. При высокой влажности воздуха созревание пыльцы задерживается, или же, созрев, но будучи сырой, она не высыпается. Цветок остается открытым 2-3 дня, затем он закрывается.
Поэтому увеличения влажности воздуха в теплице допускать нельзя, снижать ее можно исключительно проветриванием. Кроме того, нельзя допускать и увеличения температуры воздуха выше 30°С, так как в этом случае пыльца становится стерильной и оплодотворение не осуществляется. Снижение температуры производится также вентиляцией и проветриванием теплицы.
Способов проветривания теплиц очень много: открываются все форточки, приоткрываются рамы, используются бытовые вентиляторы, открываются двери и форточки с противоположных сторон - с запада и востока, севера и юга. Используется перфорированная пленка для крыши. Предусматриваются открывающиеся отверстия на крыше, механизмы открывания и закрывания рам при повышении и понижении температуры воздуха и т. д. Главное при проветривании - добиться сухости воздуха и уменьшения его температуры, если она выше допустимой. Разреженная посадка растений в теплице и их своевременное формирование с удалением нижних листков также способствуют вентиляции и не дают застаиваться воздуху.
Н. Дубов
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 246 | автор: sadovod | 21 сентября 2020 | Комментариев 0 |
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