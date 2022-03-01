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::. Черноплодная рябина (арония) коротко о главном | Ваш сад / Рябина
 Черноплодная рябина (арония) коротко о главном
Черноплодная рябина (арония) неприхотлива, нетребовательна к теплу. Леко переносит понижение зимних температур до -35оС. И даже при зимних сильных повреждениях легко восстанавливается и на следующий год уже плодоносят.
Для выращивания подходят все почвы, но арония не переносит переувлажнение.
 Посадка аронии мало чем отличается от посадки других ягодных кустарников. Если посадка производится осенью в посадочную яму вносят органические удобрения компост или перегной и минеральные фосфорные и калийные удобрения, если весной – органические и минеральные фосфорные, калийные и азотные. Не следует заглублять стволик аронии. В дальнейшем аронию подкармливают 1 раз в 2 года осенью минеральными фосфорными и калийными удобрениями, и ежегодно весной – азотными.
Из-за большой побегопроизводительной и побеговосстановительной способности кусты аронии сильно загущаются. При загущении из-за недостатка света ухудшаются условия фотосинтеза, что в конечном итоге приводит к снижению урожая. Такое сильное загущение как правило наступает к 6–7-летнему возрасту кустов. Далее производят обрезку куста, оставляя 40-45 разновозрастных ветвей. В следующие годы обрезают старые, поврежденные ветви и стараются оставлять такое же количество ветвей. Срез производят на уровне почвы, не оставляя пеньков.
 Размножают аронию семенами, и вегетативно: корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими и зелёными черенками.
При семенном размножении, в отличие от многих других культур, арония сохраняет материнские свойства, поэтому семенное размножение часто применяется на практике. Перед посевом семенам аронии требуется стратификация в течение 3-4 месяцев.
 Способы вегетативного размножения ничем не отличаются от способов размножения других культур: корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими и зелёными черенками.
Плоды аронии созревают одновременно и после их созревания приступают к уборке. Уборка производится с конца августа до конца сентября.
П. Соколов




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