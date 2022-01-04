



::. Черная смородина: коротко о главном | Ваш сад / Смородина Черная смородина: коротко о главном

Смородина светолюбивое растение, но легко переносит небольшое затенение. Почва должна быть плодородная, слабокислая. На кислых почвах смородина часто поражается грибными заболеваниями.

Посадка.

Сажают смородину ранней весной до начала вегетации или осенью в сентябре. Для посадки используют 1-2 летние саженцы с хорошо разветвленной корневой системой.

Яму выкапывают глубиной 50-60 см, диаметром 60-70 см. Если почва плодородная, то размеры посадочной ямы можно сократить. В посадочную яму вносят ведро перегноя или компоста, а также суперфосфат и сульфат калия.

Площадь питания куста составляет 2,5-3 м кв., это надо учитывать при посадке. Расстояние между кустами при посадке должно быть не менее1,2 м. Расстояние между рядами 2 м. Саженец при посадке располагают наклонно и заглубляют стволик на 6-8 см. После обильно поливают, чтобы не оставалось пустот в корнеобитаемом слое.

Агротехника

Уход заключается в рыхлении, удалении сорняков. Ежегодно необходимо проводить подкормка: весной азотными удобрениями, а осенью фосфорными и калийными. Но осеннюю подкормку начинают через 3-4 года после посадки саженца.

Обрезка.

Чтобы продлить жизнь и плодоношение куста, необходима обрезка.

Здесь необходимо учитывать, что максимальный урожай на кустах черной смородины дают ветки возраста от 2 до 4 лет. На ветках более старшего возраста ягоды мельчают, а урожая существенно сокращается. Поэтому ежегодно осенью удаляют старые ветки, а также больные и поврежденные. Из однолетних побегов оставляют 3-4 наиболее сильных, остальные удаляют. Смородина зимостойкая культура и не требует никаких укрытий на зиму

В промышленных садах кусты смородины меняют каждые 7 лет, на дачных участках при правильной ежегодной обрезке и должном уходе кусты живут до 15 лет, иногда и более. Но далее содержать кусты черной смородины не целесообразно, большой урожай с них не получить, тем более размножение смородины не представляет трудностей. Размножают смородину вегетативно отводками или черенками (зелеными и одревесневшими).

Г. Соколов















Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Репчатый лук. Коротко о главном

Посадка черной смородины

Осенняя посадка крыжовника

Почему черная смородина плохо плодоносит

Посадка кустарников

::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.