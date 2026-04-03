Как правильно подготовить почву в теплице для томатов

Подготовка почвы перед высадкой рассады томатов является одним из ключевых факторов успешного урожая. Правильно подготовленная почва обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, улучшает рост корневой системы и повышает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным условиям среды. Давайте разберёмся, какие основные этапы подготовки почвы в теплице помогут вам вырастить здоровые помидоры и получить отличный урожай.

Шаг 1. Дезинфекция грунта

Процедуру дезинфекции можно упростить, если в теплицах вы чередуете культуры, например в один сезон выращиваете огурцы, в другой – томаты. У этих культур нет общих болезней. В этом случае достаточно помыть покрытие теплицы и удалить прошлогодние остатки растений.

Но если севооборот не соблюдается, то дезинфекция почвенного слоя необходима. Для дезинфекции применяют специальные препараты, а в особых случаях (например болезнь томатом фитофторозом) меняют верхний слой почвы. При заболевании томатов фитофторозом следует учитывать, что фитопатогенные микроорганизмы сохраняются в почве до нескольких лет. В этом случае просто чередование огурцов и томатов может быть недостаточно.

Шаг 2. Обогащение почвы необходимыми элементами питания

Томаты требовательны к почвенному плодородию. Желательно подготовку почвы начинать с осени. Осенью в почву вносят органические удобрения, а также минеральные фосфорные и калийные. Весной – минеральные азотные. Если осенью не были внесены удобрения, то весной вносят органические (компост или перегной) и минеральные азотные, фосфорные и калийные, и желательно древесную золу, тем самым насытив почву необходимыми макро и микроэлементами. Нормы внесения удобрений зависят от плодородия почвы, от количества удобрений, внесенных в почву под предыдущую культуру, но средние нормы таковы: суперфосфат 30–40 г., сульфат калия 20–30 г., аммиачная селитра или карбамид (10-15 г), компост 2-3 кг, древесная зола 100г на 1м кв.. Свежий навоз под томаты не вносят. Следует учитывать, что избыток удобрений так же вреден растениям, как и их недостаток. Избыток азотных удобрений вызывает жирование томатов, когда активно нарастает вегетативная масса в ущерб формированию органов плодоношения.

Шаг 3. Улучшение структуры почвы

Томатам подходит рыхлая почва с хорошей воздухопроницаемостью. Если ваша земля тяжелая и глинистая, внесите песок или перепревшие опилки для улучшения аэрации. Свежие опилки в почву не вносят.

Шаг 4. Контроль кислотности почвы

Оптимальная кислотность для томатов составляет pH около 6—7, но неплохо себя чувствуют в широком диапазоне почвенной среды, где pH 5,5–7.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать оптимальные условия для выращивания томатов.

Хорошего урожая под мирным небом!

