Огурцы. Как получить богатый урожай

Чтобы получить высокий урожай любой культуры, необходимо создать растению благоприятные условия.

Обеспечить достаточным количеством света, тепла, влаги и питания. Недостаток любого фактора ведет к резкому снижению урожая.

А какие требования предъявляет огурец? Сегодня мы поговорим, как выбрать место для выращивания огурца, как подготовить почву, когда поливать, и когда и чем подкармливать.

Выбор места

Наиболее требовательными к свету являются те культуры, которые выращиваются ради получения плодов, к которым и относятся огурцы.

Однако требования к свету у огурца несколько ниже, чем у томатов, перцев и у других тепличных культур. Оптимальным для огурца является рассеянный, а не прямой солнечный свет. При низкой освещенности урожайность снижается.

А вот почву огурец любит плодородную, хорошо отзывается на внесение органики: навоза, перегноя, компоста. Оптимальная кислотность почвы рН 6,5-7,0.

Лучшими предшественниками являются томат, картофель, корнеплоды, лук, капуста, зеленные и бобовые культуры. В теплицах обычно садоводы возделывают огурцы в чередовании с томатами.

Когда сеять

Огурец можно выращивать рассадным способом, и посевом семян в грунт.

Огурец - растение теплолюбивое, не выносит резких перепадов

температур в течение суток, особенно понижение температуры, ниже 10-12° С.

А при отрицательных температурах растение погибает. Сеют семена, или высаживают рассаду огурца, когда почва прогреется и минует угроза возвратных заморозков. Густота посадок огурца – 3-4 растения на 1 м кв.

Питание

Огурец выносит из почвы большое количество элементов питания. Основная часть потребляется в период плодоношения, причем потребность в азоте, в отличии от других овощных культур, не снижается до конца вегетации. Но необходимо учитывать, что культура не переносит высокой концентрации почвенного раствора. При высокой концентрации отмирают корневые волоски, поэтому многие огородники уменьшают дозы удобрений в подкормках, но увеличивают количество самих подкормок.

Основное внесение удобрений

Под огурцы осенью вносят на 1 м кв навоза 3-4,5 кг, либо перегноя - 2-3 кг, или птичьего помета - 0,2-0,3 кг, и фосфорные и калийные минеральные удобрения. Весной – азотные минеральные удобрения. Если осенью удобрения не вносились, то весной вносят органические и минеральные комплексные удобрения.

Подкормки.

Первую подкормку полным минеральным удобрением, проводят при появлении первого настоящего листа, вторую – при появлении завязей. Каждую следующую через 2-3 недели до конца плодоношения. Как я говорил ранее, можно подкормки производить чаще, но концентрацию подкормочного раствора в этом случае необходимо снижать.

Огурец хорошо отзывается на подкормки коровяком – разбавленным в 6-8 раз или птичьим помётом –, разбавленным в 20 раз.

Признаки недостатка элементов питания.

При недостатке азота листья становятся бледные, мелкие, завязи интенсивно осыпаются, плоды бледной окраски. Растению огурца, как я говорил ранее азот в достаточных количествах необходим до конца плодоношения.

При недостатке фосфора молодые листья приобретают тёмно-зелёный цвет, старые – серо-зелёный. В дальнейшем лист становится морщинистый и загибается вверх.

При недостатке калия края старых нижних листьев желтеют, образуется желтая кайма, затем весь лист желтеет, плоды при этом приобретают неправильную форму, похожую на грушу.

Влажностной режим

Огурец требует высокой влажности почвы и воздуха, но не переносит застоя воды в грунте. В период плодоношения поливы проводят иногда каждый день или через день-два, в зависимости от плотности посадок и от погодных условий. Недостаток влаги в жаркую погоду приводит в некоторых случаях к образованию горечи в плодах. Оптимальная температура поливочной воды для огурцов должна быть равной температуре почвы или на 2-3° С выше. Недопустимы поливы огурцов холодной водой.





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