При недостатке этого фактора существенно снижается урожай

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И самое время от практики вернуться к теории. И сегодня мы поговорим о всех факторах, которые влияют на рост и развитие растений, а соответственно и на урожай. И это очень важно.

Почему?

Да потому, что при отсутствии или недостатке хотя бы одного из них урожая просто не видать или он будет мизерным.

Для нормального роста и развития растения необходимы: питание, а именно наличие всех нужных макро и микроэлементы, тепло, свет, влажность почвы и воздуха. Каждая культура предъявляет свои требования к параметрам этих факторов.

Но ни один фактор не может быть заменен другим. Например, недостаток фосфора нельзя заменить избытком калия или каким-либо другим элементом, а недостаток света восполнить теплом.

В конечном итоге на урожай любой культуры, а точнее на его снижения влияет тот фактор, который находится в минимуме. Например, в теплице, где выращиваются огурцы, созданы оптимальные условия питания, влажности, температуры почвы и воздуха, но теплица находится в затененном месте. Так вот урожай будет определятся именно этим - недостающим фактором, в данном случае недостатком света. А рост урожая будет напрямую зависеть от увеличения количества того фактора, который находится в минимуме. В нашем случае от увеличения освещенности. Об этом говорит закон минимума, который описал в книге «Химия в приложении к сельскому хозяйству и физиологии» в 1840 году немецкий ученый Юстус фон Либих.

Получение максимально возможных урожаев возможно только при постоянном присутствии всех факторов жизни в достаточном количестве.

Для наглядного описания закона минимум используют «бочку Либиха».



Каждая доска бочки обозначает какой-либо из факторов, высота доски – это количество этого фактора. Чем меньше количества какого-либо фактора, тем короче доска. На данном примере наглядно видно, что нельзя наполнить бочку водой выше самой короткой доски. И только увеличив её, можно увеличить уровень воды в бочке.

Также и в нашем случае с огурцами в теплице, где при достатке всех факторов, наблюдается недостаток света, существенно поднять урожай можно только увеличением освещения.



Но, не только минимальному, а также и максимальному значению любого из факторов жизни растений также есть свои пределы, а далее этот фактор становится тормозящим и соответственно понижающим урожай. Растениям может вредить по отдельности избыток тепла, света, влаги, элементов питания, или же одного даже микроэлемента.

Зная всю важность влияния каждого фактора на растения, необходимо правильно подобрать место и создать все необходимые условия для конкретной культуры.

Каждая культура предъявляет свои требования к количественному значению каждого фактора.

На садовых участках, как правило есть открытые для солнца участки, а есть и затененные места. Правильно выбранное место для каждой культуры, существенно повышает потенциальный урожай.



По требовательности к интенсивности света овощные культуры условно можно поделить на три группы.

К наиболее светолюбивым относятся те культуры, которые выращиваются ради получения плодов, это томат, огурец, кабачок, перец, баклажан, бобовые. Эти культуры размещают на самых солнечных участках.

Ко второй группе, менее требовательным к свету, можно отнести: луковые, морковь, петрушку, репу, свеклу столовую, капусты, салаты, шпинат, лук-батун. Этим растениям достаточно 4-5 часов в сутки нахождения на открытом солнце, но все-таки эти культуры будут лучше себя чувствовать на открытых солнечных площадях.

А сравнительно теневыносливыми считаются: лук на перо, шпинат, щавель, ревень, салатная капуста.



По требованию к плодородию почвы овощные культуры также можно разделить на 4 группы:

1-я группа очень требовательные – огурец, лук, чеснок, сельдерей, петрушка;

2-я группа требовательные – морковь, томат, свёкла, салат, хрен, шпинат, капуста брюссельская и цветная;

3-я группа средне требовательные – капуста белокочанная, редис;

4-я – малотребовательные – щавель, репа, редька, овощной горох.



По отношению к влажности почвы овощные культуры условно можно поделить также на четыре группы:

1) очень требовательные (растения семейства капустных, листовые овощные культуры, сельдерей).

2) требовательные - огурец, лук, перец, баклажан, томат.

3) умеренно требовательные - бобовые, корнеплоды, кукуруза сахарная, многолетние культуры.

4) а к засухоустойчивым относятся тыква, арбуз, дыня.

И в заключении хочу добавить, что существенное снижение урожая возможно и по другим причинам, например в следствии болезни растений или нападения вредители, урожай может снизить кислая или щелочная реакция почвенной среды, несоответствующая требованиям выращиваемой культуры, высокая концентрация почвенного раствора, а также и другие причины.







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