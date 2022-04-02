|Урожай огурцов зависят от этих факторов
Огурец -теплолюбивое растение. В северных районах успешно выращивать эту культуру можно в теплицах, под пленочными укрытиями.
Температурный режим огурца определяется его тропическим происхождением.
Для прорастания семян, как и семян других культур требуется влага, воздух и тепло. У каждой культуры требования к теплу различные.
У огурца оптимальная температура для прорастания семян 23-26°С, минимальная 15-16°С. Более низкая температура является одной из причин не прорастания семян. При ранних посевах, когда температура почвы ниже 8?9?С, семена загнивают. Но требования к теплу у огурца меняется на протяжении всего периода вегетации. На начальном этапе наиболее благоприятной является температура воздуха 18-20°С. Такая температура воздуха несколько сдерживает быстрый рост надземной части, вытягивание растения, в то время как корневая система развивается. В дальнейшем требования к теплу у огурца увеличиваются, особенно с началом периода цветения. Оптимальная температура в этот период температура 24-28°С. При температуре воздуха ниже +7°С рост растения приостанавливается, а при 0°С растение погибает. Также неблагоприятны для огурца колебания температур. При резких колебаниях растения чаще подвергаются грибным заболеваниям.
В начале плодоношения огурцы могут сбрасывать завязи по следующим причинам: при охлаждении почвы ниже 12-14°С, при снижении температуры воздуха ниже 15°С, при поливах растений холодной водой ниже 15°С.
Огурец не относится к растениям особо требовательных к освещению, но при низкой освещенности рост и развитие растений огурца сильно замедляются. А в солнечные дни по сравнению с пасмурными, рост, развитие и главное плодоношение огурца возрастает в два раза и более. Это необходимо учитывать при выборе места для теплиц, загущенности посадок огурца, а также необходимо содержать в чистоте покрытия теплицы (поликарбонат, стекло, пленку).
Оптимальная влажность воздуха для огурца составляет 75-80%, оптимальная влажность почвы в начале вегетации -75-80%, в период плодоношения увеличивается и составляет - 85-90%. Нарушение параметров влажности ведет к резкому снижению урожайности. Рост корневой системы полностью приостанавливается при снижении влажности почвы до 10% от полной влагоемкости. Но избыток влаги также отрицательно сказывается на развитии и плодоношении огурца, и также способствует поражению растений грибными заболеваниями. Поливы огурца производят на садовых участках нагретой под солнечными лучами водой во второй половине дня. Максимальная потребность в воде у огурца проявляется в середине периода плодоношения, и уменьшается к концу плодоношения и в период снижения температуры воздуха в конце лета. Требования у огурца к влажностным режимам почвы и воздуха существенно отличаются от требований к этим параметрам у томата. Именно эти факторы являются основным препятствием выращивания огурцов и томатов в одной теплице.
Огурец - требовательное растение к плодородию почвы, но не выносит высоких концентраций почвенного раствора. По этой причине в основную заправку вносят только часть всех удобрений, остальные дают растению в подкормках. Хорошо отзывается огурец на органические удобрения.
П. Соколов
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