Как я готовлю семена огурца к посеву

Для начала я отбираю самые крупные, полновесные семена. Остальные отбраковываю. Более дружные всходы дают прогретые семена, на таких растениях меньше пустоцветов, они, как правило быстрее начинают плодоносить. Поэтому семена на месяц помещаю к отопительному прибору, где температура воздуха около 25оС. Важно!!! Не на отопительные приборы.

Следующая процедура – обеззараживание.

Я обеззараживаю семена в растворе марганцовки. На ? литра воды 1 г марганцовки и опускаю в раствор семена на 15 минут. В настоящее время существуют и другие специальные препараты для обеззараживания семян. После семена обязательно промываю в проточной воде.

Для этого семена помещая в сачок для аквариума и промываю под струей холодной воды.

Семена готовы, можно приступать к посеву.

Но будет лучше, если их обработать в растворе микро и микроэлементов. Существуют специальные препараты для обработки семян в растворе микроэлементов, но я по старинки пользуюсь древесной золой. 1 столовую ложку древесной золы опускаю в 1 л воды, размешиваю, настаиваю в течение 2-3 часов, затем на 2 часа опускаю в настой семена. Семена предварительно помещаю в марлевый мешочек. После этой процедуры семена промывать не следует.

Семена можно сеять, но иногда я прибегаю к проращиванию. Для проращивания семян необходимы тепло, влага и воздух. Если семена поместить в воду, то воздуха для прорастания семян будет недостаточно. Я помещаю семена во влажную ткань, ткань с семенами укладываю на блюдце и все это убираю в полиэтиленовый мешочек, и помещаю в теплое место, где температура воздуха 23-25оС. Через сутки семена начинают проклевываться. Дольше ждать не надо, пора приступать к посеву.

Г. Соколов









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