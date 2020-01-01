Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Проверка семян на всхожесть. Обеззараживание семян | Овощеводство
Проверка семян на всхожесть. Обеззараживание семян
Итак, вы приобрели семена. Дальше начинается подготовка к посеву, состоящая из нескольких операций.
Во-первых, следует проверить качество семян и их всхожесть. Эту операцию можно провести уже сейчас, заблаговременно, до высева семян. Семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов и бобовых культур погружают на 3-5 мин. в раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30 г на 1 л воды). Легковесные, всплывшие семена выбирают с поверхности раствора, опустившиеся на дно оставляют для дальнейших операций. Качество мелкозерных семян - моркови, свеклы, томатов, петрушки и других - определяют иначе: по 20 или 50 штук семян (как решите сами) проращивают в стеклянной или эмалированной посуде. На дно посуды кладут ошпаренные опилки или чистый песок, накрывают их фильтровальной или промокательной бумагой, на нее раскладывают семена, сверху закрывают той же бумагой и марлей или каким-либо материалом, засыпая все на 2-3 см влажными опилками или песком. Проращивать семена лучше всего при температуре 20-25°С. На 3-й день прорастает капуста, брюква, редис, репа, огурцы, кабачки, тыква, патиссоны; на 4-й день - свекла и фасоль; на 5-й - баклажаны, лук, морковь, салат; на 6-й - помидоры; на 7-й - петрушка, укроп, сельдерей. А теперь посчитайте, сколько из заложенных на проращивание семян фактически проросло. Разница между количеством семян, заложенных на проращивание, и количеством проросших и будет результатом (процентом) всхожести. С учетом их всхожести можно обеспечить нужную вам норму высева для получения оптимальной густоты посева, знать, сколько нужно замочить семян для получения необходимого количества растений (рассады).

Вторая операция - обеззараживание семян. Эта операция проводится путем термической и химической обработок. Термическую обработку мы рекомендуем проводить только в том случае, если вы имеете термометр со шкалой до 100°С. Семена свеклы, моркови, капусты на 30 мин. погружают в воду, нагретую до 40-45°С. Прогревание семян капусты в течение 20 мин. в воде, нагретой до 50°С, снимает зараженность их килой. Этот прием используется при обеззараживании семян большинства овощных культур. Прогревание семян огурцов и томатов можно проводить в сушильном шкафу при температуре 60°С в течение трех часов или на отопительной батарее.
Фасоль, бобы прогревают следующим образом. В закрытой посуде замачивают семена этих культур в воде, ее количество должно составлять 80 % от массы семян (т.е. 80 г воды на 100 г семян). Посуду периодически потряхивают, смачивая водой все находящиеся там бобы и горошины. Это делается для того, чтобы вся влага равномерно впиталась в семена.
Когда бобы набухнут, их погружают на 6 часов в воду, нагретую до 60°С (не выше). Прогревание не только обеззараживает семена бобовых, но и повышает их всхожесть.
Самый простой способ обеззараживания семян, применяемый для всех овощных культур,- замачивание их в темном растворе марганцово-кислого калия (1%-ный раствор) на 15-20 мин. (не дольше) с последующей тщательной промывкой в проточной воде. Все семена можно обеззараживать в течение 15 мин. в смешанном растворе, состоящем из марганцовокислого калия (1 г), борной кислоты (0,2 г), медного купороса (0,1 г). Все - на 1 л воды. Промывка в проточной воде после этого обязательна. Эти операции можно проводить задолго или непосредственно перед посевом семян.
Самый надежный способ обеззараживания семян томатов - обработка неразбавленным соком алоэ. До выжимания сока листья алоэ выдерживают 5-6 суток в темной камере (холодильнике) при температуре +2°С. Семена заливают соком на 24 часа. Промывка после этой обработки не требуется. Этот способ, предложенный А. Е. Галишниковым (Кабардино-Балкария),- способ, повышающий энергию роста, устойчивость к заболеваниям, урожайность сорта, - проводится непосредственно перед высевом семян.
Л. Кряжева, кандидат биолог, наук
Газета «САДОВОД»





Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 105 | автор: sadovod | Сегодня, 10:28 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2020 (23)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
Август 2019 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"