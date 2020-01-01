



::. Проверка семян на всхожесть. Обеззараживание семян | Овощеводство Проверка семян на всхожесть. Обеззараживание семян

Итак, вы приобрели семена. Дальше начинается подготовка к посеву, состоящая из нескольких операций.

Во-первых, следует проверить качество семян и их всхожесть. Эту операцию можно провести уже сейчас, заблаговременно, до высева семян. Семена огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов и бобовых культур погружают на 3-5 мин. в раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30 г на 1 л воды). Легковесные, всплывшие семена выбирают с поверхности раствора, опустившиеся на дно оставляют для дальнейших операций. Качество мелкозерных семян - моркови, свеклы, томатов, петрушки и других - определяют иначе: по 20 или 50 штук семян (как решите сами) проращивают в стеклянной или эмалированной посуде. На дно посуды кладут ошпаренные опилки или чистый песок, накрывают их фильтровальной или промокательной бумагой, на нее раскладывают семена, сверху закрывают той же бумагой и марлей или каким-либо материалом, засыпая все на 2-3 см влажными опилками или песком. Проращивать семена лучше всего при температуре 20-25°С. На 3-й день прорастает капуста, брюква, редис, репа, огурцы, кабачки, тыква, патиссоны; на 4-й день - свекла и фасоль; на 5-й - баклажаны, лук, морковь, салат; на 6-й - помидоры; на 7-й - петрушка, укроп, сельдерей. А теперь посчитайте, сколько из заложенных на проращивание семян фактически проросло. Разница между количеством семян, заложенных на проращивание, и количеством проросших и будет результатом (процентом) всхожести. С учетом их всхожести можно обеспечить нужную вам норму высева для получения оптимальной густоты посева, знать, сколько нужно замочить семян для получения необходимого количества растений (рассады).



Вторая операция - обеззараживание семян. Эта операция проводится путем термической и химической обработок. Термическую обработку мы рекомендуем проводить только в том случае, если вы имеете термометр со шкалой до 100°С. Семена свеклы, моркови, капусты на 30 мин. погружают в воду, нагретую до 40-45°С. Прогревание семян капусты в течение 20 мин. в воде, нагретой до 50°С, снимает зараженность их килой. Этот прием используется при обеззараживании семян большинства овощных культур. Прогревание семян огурцов и томатов можно проводить в сушильном шкафу при температуре 60°С в течение трех часов или на отопительной батарее.

Фасоль, бобы прогревают следующим образом. В закрытой посуде замачивают семена этих культур в воде, ее количество должно составлять 80 % от массы семян (т.е. 80 г воды на 100 г семян). Посуду периодически потряхивают, смачивая водой все находящиеся там бобы и горошины. Это делается для того, чтобы вся влага равномерно впиталась в семена.

Когда бобы набухнут, их погружают на 6 часов в воду, нагретую до 60°С (не выше). Прогревание не только обеззараживает семена бобовых, но и повышает их всхожесть.

Самый простой способ обеззараживания семян, применяемый для всех овощных культур,- замачивание их в темном растворе марганцово-кислого калия (1%-ный раствор) на 15-20 мин. (не дольше) с последующей тщательной промывкой в проточной воде. Все семена можно обеззараживать в течение 15 мин. в смешанном растворе, состоящем из марганцовокислого калия (1 г), борной кислоты (0,2 г), медного купороса (0,1 г). Все - на 1 л воды. Промывка в проточной воде после этого обязательна. Эти операции можно проводить задолго или непосредственно перед посевом семян.

Самый надежный способ обеззараживания семян томатов - обработка неразбавленным соком алоэ. До выжимания сока листья алоэ выдерживают 5-6 суток в темной камере (холодильнике) при температуре +2°С. Семена заливают соком на 24 часа. Промывка после этой обработки не требуется. Этот способ, предложенный А. Е. Галишниковым (Кабардино-Балкария),- способ, повышающий энергию роста, устойчивость к заболеваниям, урожайность сорта, - проводится непосредственно перед высевом семян.

Л. Кряжева, кандидат биолог, наук

Газета «САДОВОД»











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::. прочитало: 105 | автор: sadovod | Сегодня, 10:28 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.