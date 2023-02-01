 Всё о выращивании огурца (шпаргалка огородника)

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Огурец появился в культуре более 6 тысяч лет назад. Родина этого вида — тропические и субтропические районы Индии, где он до сих пор растёт в естественных условиях, В плодах огурца содержится 94-96 % воды. Биологически активные вещества растворены в физиологически идеальной для организма человека форме. Сухого вещества огурцы накапливают всего 4-6 %

Сорта и гибриды по типу опыления делятся на пчелоопыляемые и партенокарпические

Для завязывания плодов пчелоопыляемых сортов и гибридов необходимо, чтобы на женские цветки попала пыльца мужских цветков. Партенокарпические часто называют самоопыляемые. Это неверно, для завязывания плодов у партенокарпических огурцов вообще не требуется опыления.



Температура

Огурец однолетняя, теплолюбивая культура, относится к семейству тыквенных. Необходимая температура для прорастания семян 12- 13°С. Снижение температуры до 10°С вызывает прекращение роста растений, пожелтение листьев и опадание завязей. Оптимальная температура воздуха в солнечную погоду +25. . .29°С, в пасмурную - +22...24°С, ночью - не ниже 18°С. При температуре свыше 33°С пыльца становится стерильной и оплодотворение завязей не происходит. При температуре ниже 0 °С растение погибает.



Свет

Огурцы относятся к растениям со средней требовательностью к свету. Культура не так требовательна к свету, как другие тепличные культуры. Для огурца лучшим является рассеянный, а не прямой солнечный свет, а при затенении, или слабом освещении урожайность снижается. В теплицах под пленкой урожай выше, чем под стеклом. От затенения нижние листья желтеют и отмирают раньше положенного времени. Огурец - культура короткого или нейтрального дня, но растения хорошо приспосабливаются и к постепенно возрастающему световому дню.



Почва

ОГУРЕЦ требует рыхлых плодородных почв, хорошо растет на навозных грядах и грунтах с большим содержанием перегноя. В открытом грунте для него отводят легко прогреваемые участки структурной почвы. При близком стоянии грунтовых вод растения высаживают на высокие гряды или гребни. Огурцам необходима нейтральная кислотность почвы, где рН 6,5-7,0



Влажностной режим

Огурец требует высокой влажности почвы и воздуха, но не переносит застоя воды в грунте. Для полива требуется вода без излишних и вредных примесей. Корни активно поглощают воду, а листья её интенсивно испаряют. В теплице для образования 1 кг плодов необходимо воды от 20 до 27 л., в открытом грунте – от 8 до 14 л. Оптимальная температура поливной воды должна бы равной или

на 2-3°С выше температуры почвы. Недостаток влаги в жаркую погоду приводит в некоторых случаях к образованию горечи. Требовательность огурца к влаге можно объяснить поверхностным расположением корневой системы в пахотном слое и большой облиственностью.



Питание

Огурец относят к культурам, которые не переносят высокой концентрации солей в почвенном растворе. При высокой концентрации высыхают и отмирают сначала самые тонкие корневые волоски, а затем и более утолщённые. Отрицательное влияние повышенной концентрации усиливается в солнечные дни. В тоже время огурец отличается интенсивным потреблением элементов питания за сравнительно короткий период времени. От всходов до начала цветения огурец потребляет около 10 % питательных веществ, от начала цветения до образования завязей, величина несколько увеличивается и составляет 20 %, основная часть потребляется в период плодоношения и, особенно в начале плодоношения. Поэтому огурец особенно отзывчив на подкормки в начале плодоношения. Огурец предъявляет разные требования к элементам питания.

При недостатке азота листья образуются мелкие, бледные, завязи интенсивно осыпаются, плоды бледной окраски. Растению огурца азот необходим в течении всего вегетационного периода

При недостатке фосфора молодые листья приобретают тёмно-зелёный цвет, старые – серо-зелёный. В дальнейшем лист становится морщинистый и загибается вверх.

При недостатке калия края старых листьев приобретают более светлую окраску, затем весь лист желтеет.

Плоды образуются неправильной формы (грушевидной формы).



Основное внесение удобрений

Под огурцы в открытом грунте вносят навоза 3-4,5 кг/м?, перегноя - 2-3 кг/м?, птичьего помета - 0,2-0,3 кг/м?, полное минеральное удобрение с микроэлементами.

При ежегодном внесении в почву навоза, а также добавки золы в основную заправку можно обойтись и без внесения отдельных микроудобрений. Разлагающийся в почве навоз обеспечивает растения дополнительным количеством углекислого газа в воздухе. Для этих целей в теплице можно установить емкости с бродящим навозом.



Подкормки.

Первую подкормку проводят при появлении

первого настоящего листа, вторую – при появлении завязей или после первого сбора.

Третью через 2-3 недели после второй. Подкормки можно производить полным минеральным удобрением

(NPK) по 15-20 г /м кв.

Огурец хорошо отзывается на подкормки

коровяком – разбавленным в 6-8 раз, птичьим помётом –, разбавленным в 20 раз.

Если погодные условия позволяют, и огурец продолжает плодоносить в сентябре, то следует произвести и четвертую подкормку полным минеральным удобрением или коровяком – разбавленным в 6-8 раз



Предшественники.

В теплице обычно огурец возделывают в чередовании с томатами. В открытом грунте хорошими предшественниками являются томат, картофель, корнеплоды, лук, капуста, зеленные и бобовые овощи.

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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Сегодня, 10:22 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.