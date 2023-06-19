

::. Почему огурцы кривые? Как и чем накормить огурцы? | Овощеводство / огурец Почему огурцы кривые? Как и чем накормить огурцы?

Тема сегодняшней нашей беседы – огурцы. Мы поговорим об особенностях питания этой культуры, что надо было вносить в основную заправку, когда и чем подкармливать огурцы. И почему огурцы бывают кривыми.

Огурец, это культура, которая предъявляет высокие требования к плодородию почвы, выносит из почвы большое количество элементов питания, и в то же время не выносит высокой концентрации почвенного раствора. Кроме того, корневая система огурца располагается в основном в верхнем слое почвы и практически не поглощает питательные вещества из нижних слоев. Единственно правильным решением, является внесение части удобрений в основную заправку и подкормки на протяжении всего периода вегетации огурца. Но прежде, чем перейти к подкормкам, давайте вспомним что мы вносили или что надо было внести в основную заправку.

Среди овощных культур огурцы являются самыми отзывчивыми на свежее навозное удобрение. Кроме основных питательных веществ, растения получают из навоза практически все микроэлементы, углекислый газ. С внесением навоза значительно улучшаются физические свойства почвы. А самые высокие урожаи получают при совместном применении органических и минеральных удобрений. Навоз в основную заправку вносят осенью или весной: ведро, а можно и больше на 1 м кв. и обязательно заделывают в почву перекопкой. При отсутствии навоза можно использовать компост или перегной. Также осенью вносят минеральные фосфорные и калийные удобрения грамм по 15 суперфосфата и сульфата калия на 1 м кв. Оптимальная кислотность для роста и развития огурца pH 6,5 - 7,0. Кислые почвы обязательно известкуют. Известкование производят осенью.



Ну а теперь о подкормках.

В начальный период роста и развития огурцам требуется в большей степени повышенное содержание азота и в меньшей степени содержание фосфора и калия.

В период цветения увеличивается потребность в фосфоре и калии.

В период плодоношения снова возрастает роль азота и калия для роста побегов, листьев и налива плодов.

Основное поглощение питательных веществ до 80% у огурцов происходит в период плодоношения.

Первую подкормку огурцов проводят при появлении первого настоящего листа. Огурец хорошо отзывается на подкормки коровяком – разбавленным в 6-8 раз, птичьим помётом – разбавленным в 20 раз. В отсутствие органических удобрений можно провести подкормку полным минеральным удобрением, например азофоской С соотношением основных элементов N:P:K 22:11:11.

Вторую подкормку делают при появление завязей фосфорно-калийными удобрениями. Хорошим натуральным удобрением, содержащим в доступных формах фосфор и калий является древесная зола. Стакан древесной золы добавляют в ведро воды, перемешивают и производят полив. При отсутствии достаточного количества органических удобрений в почве, вторую подкормку можно делать полным удобрением с содержанием азота, например азофоской с содержанием основных элементов N:P:K 15:15:15. А в период налива плодов вновь увеличивается потребность в азоте.

Третью подкормку можно провести через 2 неделе после первой полным минеральным удобрением 15-20 г на 1 м кв. Можно применить смесь простых удобрений - карбамид - 10 г, сульфат калия – 10 г или калимагнезия - 20 г на 1 м2. Удобрения заделываются в почву рыхлением или готовятся растворы и производится полив по влажной почве.

При благоприятной погоде огурцы продолжают плодоносить и в сентябре. В этом случае можно провести четвертую подкормку, тем же составом, что и третью. Дозы подкормок необходимо корректировать в зависимости от плодородия почвы, от количества внесенных удобрений в основную заправку и от количества удобрений, внесенных под предшествующую культуры.



А в случае недостатка или избытка какого-либо элемента питания растения сигнализируют об этом.

При недостатке азота рост растения замедляется, листья приобретают светло-зелёную окраску, а нижние желтеют. Верхняя часть плода (где располагался цветок) у них сужена, заострена.

При недостатке калия края нижних листьев приобретают желтую кайму, плоды у огурцов сужены к плодоножке, у верхушки имеют шарообразную форму и очень похожи на грушу. Часто огурцы такой уродливой формы можно увидеть в конце лета или в сентябре. Причиной этого явления не всегда бывает недостаток калия в почве. Дело в том, что при низких температурах почвы, растения плохо усваивают этот элемент. В данном случае могут исправить ситуацию внекорневые подкормки.

Но следует знать, что симптомы голодания растений появляются значительно позднее действительного начала голодания, подкормка удобрением, содержащим недостающий элемент питания, может лишь частично исправить ситуацию.

Но не всегда на форму плода влияет только питание. Например, плод сужен по середине. Причиной такого явления может стать большая разница дневных и ночных температур, поливы холодной водой. А пересушивание почвы может вызвать искривление плода, который приобретает дугообразную форму.







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::. прочитало: 141 | автор: sadovod | Вчера, 12:15 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.