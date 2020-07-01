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::. Чеснок и лук созрел. Что делать? | лук / чеснок
Чеснок и лук созрели. Что делать?
Листья у чеснока начинают желтеть, а новые не появляются. Расстраиваться не стоит. Чеснок готов к уборке. Затягивать с уборкой не следует, вскоре головки начнут рассыпаться, а такой чеснок плохо будет храниться.
Если вы оставляете стрелки на семена, то их предварительно срежьте, свяжите в пучок и подвесьте в сухом месте для дозревания.
Лук и озимый чеснок у нас в Ленинградской области обычно созревают в конце июля – в начале августа. У репчатого лука листья желтеют и падают на землю.
Уборку лука и чеснока производят в сухую погоду.
Лук-репку раскладывают дней на 6-7 для просушки на землю вместе с листьями. Если стоит дождливая погода лук убирают под навес. Питательные вещества из листьев перетекают в луковицу, и лук дозревает за 10-15 дней
Лучше сохраняется вызревший лук с тон­кой шейкой и засохшими корнями. После того, как лук просох, листья обрезают, оставляя 1-3 см. Лук-севок после подсыхания неплохо прогреть при температуре 25.. .40°С в течение 3-4 недель. После этой процедуры лук луч­ше будет храниться. Хранить чеснок и лук можно в сетках, неглубоких ящиках, или заплетен­ными в косы при температуре 1...3°С в сухом месте. Иногда хранят чеснок в 3-5 литровых банках, заполненных не до верха, при температу­ре 20°С. Банку не закрывают.
К. Михаилов
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::. прочитало: 198 | автор: sadovod | 6 июля 2020 | Комментариев 0 |
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