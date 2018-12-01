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::. "Ваш Коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" - 2019 | Выставки для садоводов / Выставки в России
"Ваш Коттедж. Малоэтажное и коттеджное строительство" - 2019
Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23А. ВК «Экспо-Волга»
Даты проведения: 18 апреля - 21 апреля 2019г.
Организатор: ВК Экспо-Волга
Самара, ул. Мичурина 23 А,
+7 (846) 207 11 36, 207 11 22

Основные разделы:
•Салон малоэтажного и коттеджного строительства.
•Салон зарубежной недвижимости «Ваш дом за рубежом»
•Салон ландшафтного дизайна.

Деловая программа:
Консультационный центр от ведущих дизайнеров и архитекторов.
Мастер классы по флористике.
Архитектурно-строительная Конференция по малоэтажному строительству
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::. прочитало: 31 | автор: sadovod | Вчера, 19:55 | Комментариев 0 |
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