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::. Выставка-ярмарка «Дачный сезон» - 2020 | Выставки для садоводов
Выставка-ярмарка «Дачный сезон» - 2020
Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23А. ВК «Экспо-Волга»
Даты проведения: 09-11 апреля 2020г.
Организатор: ВК «Экспо-Волга» тел.: +7(846) 207 11 51
E-mail: ev@expo-volga.ru

Выставка «Дачный сезон» – это событие, которого с нетерпением ждут увлеченные дачники и садоводы Самарской области.

Тематические разделы выставки:
 - Семена, посадочный материал, удобрения
 - Саженцы, рассада
 - Садово-огородный инвентарь, Хозяйственный инвентарь
 - Рабочая одежда
 - Средства защиты растений, агрохимия, мелиорация
 - Средства малой механизации для садоводства и огородничества
 - Садовая мебель, качели, гамаки
 - Кованые изделия
 - Заборы
 - Теплицы, парники
 - Укрывной материал
 - Поливочные системы
 - Товары для отдыха и пикника







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::. прочитало: 33 | автор: sadovod | Вчера, 14:54 | Комментариев 0 |
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