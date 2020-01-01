|Выставка-ярмарка «Дачный сезон» - 2020
Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23А. ВК «Экспо-Волга»
Даты проведения: 09-11 апреля 2020г.
Организатор: ВК «Экспо-Волга» тел.: +7(846) 207 11 51
E-mail: ev@expo-volga.ru
Выставка «Дачный сезон» – это событие, которого с нетерпением ждут увлеченные дачники и садоводы Самарской области.
Тематические разделы выставки:
- Семена, посадочный материал, удобрения
- Саженцы, рассада
- Садово-огородный инвентарь, Хозяйственный инвентарь
- Рабочая одежда
- Средства защиты растений, агрохимия, мелиорация
- Средства малой механизации для садоводства и огородничества
- Садовая мебель, качели, гамаки
- Кованые изделия
- Заборы
- Теплицы, парники
- Укрывной материал
- Поливочные системы
- Товары для отдыха и пикника
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