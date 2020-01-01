Выставка-ярмарка «Дачный сезон» - 2020

Место проведения: г. Самара, ул. Мичурина 23А. ВК «Экспо-Волга»

Даты проведения: 09-11 апреля 2020г.

Организатор: ВК «Экспо-Волга» тел.: +7(846) 207 11 51

E-mail: ev@expo-volga.ru



Выставка «Дачный сезон» – это событие, которого с нетерпением ждут увлеченные дачники и садоводы Самарской области.



Тематические разделы выставки:

- Семена, посадочный материал, удобрения

- Саженцы, рассада

- Садово-огородный инвентарь, Хозяйственный инвентарь

- Рабочая одежда

- Средства защиты растений, агрохимия, мелиорация

- Средства малой механизации для садоводства и огородничества

- Садовая мебель, качели, гамаки

- Кованые изделия

- Заборы

- Теплицы, парники

- Укрывной материал

- Поливочные системы

- Товары для отдыха и пикника















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