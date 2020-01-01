|ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА "ДАЧНЫЙ СЕЗОН" 2020
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина,30, ДонЭкспоцентр, КВЦ
Даты проведения: 02-05 апреля 2020 г.
Организаторы: ГК «ДонЭкспоцентр»
тел.: (863) 268-77-47
e-mail: pr1@donexpocentre.ru
Разделы выставки:
- Приусадебное и дачное хозяйство;
- Загородное строительство;
- Ландшафтный дизайн;
- Интерьер;
- Приусадебное растениеводство;
- Натуропатическая продукция. Продукты питания;
- Товары для дома;
- Комнатные растения.
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