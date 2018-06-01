ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ "ДАЧНЫЙ СЕЗОН" И "МОЯ УСАДЬБА"

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина,30, ГК «ДонЭкспоцентр»

Даты проведения: 04-07 апреля 2019 г.

Организаторы: ГК «ДонЭкспоцентр»

тел.: (863) 268-77-47

e-mail: pr1@donexpocentre.ru

Подробная информация о выставке на сайте https://www.donexpocentre.ru/ru/events/dachniy-sezon-vesna/



Для садоводов и огородников:

- Плодовые деревья и кустарники: вишня, черешня, яблоня, груша, слива, шелковица, персик, абрикос, айва и др.

- Более 100 сортов роз: бордюрные, парковые, плетистые

- Экзотические саженцы: кизил, гранат, хурма, годжи и д.р.

- Ягодные культуры: виноград, малина, ежевика, клубника, смородина

- Элитные семена и растения

- Деревья и кустарники для озеленения участка: туя, можжевельник, сосна, ель, барбарис, кизильник, береза, клен и др.

- Редкие и новые сорта растений для коллекционного сада: карликовые ели и сосны, штамбовые гортензии, зимующие магнолии, японские клены, кедровый стланик, пихта корейская, береза гималайская, рябина, зверобой и др.

- Растения для пряного сада: лаванда, сантолина, тимьян, базилик, тысячелистник, монарда и др.





Для цветоводов:

Если Вы любите окружать себя прекрасным – выставка порадует Вас сумасшедшим ассортиментом цветов разных сортов и оттенков! Классические розы или экзотические орхидеи – среди огромного многообразия Вы найдете именно те цветы, которые придутся по душе!



- Более 100 сортов роз: бордюрные, парковые, плетистые, английские, чайно-гибридные

- Более 50 видов тюльпанов: бахромчатые, зеленоцветковые, попугайные, махровые, лилиецветные

- Однолетние цветы: бархатцы, гвоздика, календула, петуния, сальвия и др.

- Многолетние цветы, которые будут радовать Вас не один год: герань, традесканция, ирис, хризантема, эхинацея, астра, флокс, анимон, лилейник и др.

- Лотосы и кувшинки для украшения декоративных прудов

- Вьющиеся цветы для декорирования заборов, стен и беседок

- Декоративные цветы для выращивания в горшках: фиалка, глоксиния, орхидея, филодендрон, монстера, цикламен, бегония, гиацинт, традесканция и др.



Для тех, кто живет в частном доме и для любителей комфортного загородного отдыха:

- Ландшафтный дизайн: озеленение и благоустройство территорий

- Садовые беседки и мебель

- Строительство бань и саун: от проекта до готового объекта



Приходите на выставку и Вы обязательно выберете то, о чем давно мечтали!



Календарь выставок для садоводов и огородников в 2019 годы









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