Семена: что влияет на всхожесть семян

На практике именно так часто и происходит: задержка всходов провоцирует повторный посев, а потом всходят семена и первого, и второго посева. Но бывает иначе: семена долго не всходят, а в результате длительного ожидания упускаются оптимальные сроки допустимого повторного сева. Поэтому важно знать не только время прорастания семян, но и возможные причины их плохой всхожести.

У основных овощных культур среднее количество дней от посева сухих семян до появления всходов составляет:

Фенхель - 18

Сельдерей - 16

Перец, укроп, шпинат - 14

Лук, петрушка, томат - 12

Огурец, физалис - 11

Бобы, кабачок, морковь, салат, тыква - 10

Огурец, свекла, фасоль - 8

Горох, капуста, редис, чеснок - 7

Репа, шпинат - 6

Брюква, редька, щавель - 5

Пастернак, ревень - 4

Чтобы ускорить появление всходов, семена перед посевом замачивают в ограниченном объеме теплой воды в течение 20-24 ч. Только семена моркови, лука и петрушки замачивают в течение 3 суток.

Все разнообразие причин плохой всхожести условно можно разделить на группы.

1. Низкое качество семян (пониженная всхожесть и энергия прорастания вследствие длительного или неправильного хранения).

2. Нарушение правил предпосевной подготовки семян (чрезмерные концентрации стимуляторов, дезинфицирующих средств, питательных растворов и сроки их применения).

3. Неблагоприятные почвенные условия (переувлажнение, пересыхание верхнего слоя почвы, химический шок зародышей семян, вызванный слишком высокой

концентрацией питательных веществ).

4. Нарушение агротехники слишком глубокий посев, полив семян до появления всходов, вследствие чего они могут перевернуться под струей воды и погибнуть, применение ядохимикатов перед посевом, вследствие чего погибают и полезные почвенные микроорганизмы.

5. Неблагоприятные температурные условия (при понижении температуры ниже оптимальной прорастание резко замедляется, а при температуре ниже минимальной семена загнивают и гибнут).



Ниже приводятся минимальные температуры прорастания семян (в градусах).

2°С - лук-чернушка, пастернак, ревень, чеснок (зубки), шпинат, щавель;

4°С - брюква, горох, капуста белокочанная, морковь, петрушка, редис, редька, репа, сельдерей, укроп;

5°С - свекла;

7°С - цветная капуста; 12°С - кабачок;

15°С - бобы, физалис;

16°С - арбуз, огурец, томат, тыква, фасоль;

20°С - баклажан, перец.









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