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::. Конец июня в томатных теплицах. Коротко о главном | Овощеводство / томаты
Конец июня в томатных теплицах. Коротко о главном
Конц июня. Во всех регионах, где выращивают томаты, рассада уже высажена, идет бурное цветение и завязываются плоды.
А наша задача – это поливы, подкормки, формирование куста и способствовать максимальному опылению цветков и сохранению завязей.
Поливы.
Первые 2 недели после высадки рассады в теплицу поливы не производились. Этот прием заставляет корневую систему позаботиться о поисках воды. В поисках воды корни развиваются, а развитая корневая система в дальнейшем будет легко снабжать растение питанием, конечно при наличии питания в почве. Но о питании чуть позже, а сейчас о поливах.
Как поливать?
Поливы томатов следует производить регулярно, обильно, промачивая весь корнеобитаемый слой, но не часто – раз в 5-7 дней. Частота поливов зависит от погодных условий, естественно в жаркую солнечную погоду – чаще, в дождливую реже. Оптимальная температура воды должна быть равной температуре почвы или на 1-2 оС выше. Поливы производят в первой половине дня, чтобы верхний слой почвы к вечеру слегка подсох.

Формирование
Индетерминантные сорта и гибриды томатов формируют обычно в один стебель. Полудетерминантные можно формировать в 1, 2 и даже в 3 стебля. Остальные пасынки необходимо удалять.
Постепенно начинают удалять нижние листья. Удаление листьев способствует лучшему
проветриванию растений, профилактике
против грибковой инфекции, кроме того, удаление листьев ускоряет налив и созревание плодов. Листья желательно удалять в солнечную погоду, постепенно, в неделю по 2 – 3 листа, лист удаляют целиком, не оставляя «пеньки». Листья до нижний кисти должны быть удалены к моменту её созревания.
Опыление
Важным моментом является опыление и завязывание плодов. Цветок томата живет около трех дней. Если за это время не произойдет опыления, цветок завянет и опадет, а плода естественно не будет. Конечно, лучшими опылителями являются пчелы и другие насекомые-опылители, но в теплицах они не всегда присутствуют в необходимых количествах. Поэтому лучше ежедневно производить встряхивание кустов томата. Эту процедуру лучше делать в сухую погоду в первой половине дня. Если на растение еще не высохла утренняя роса, то подождите, когда растения подсохнут. Оптимальная температура для опыления цветков 22-26 оС. Температура выше 30°С приводит к потере у пыльцы жизнеспособности (становится стерильной).
Подкормка.
Плоды завязались, надо растению дать питание для налива и созревания плодов, и не следует забывать, что в конце июня молодое растение еще наращивает вегетативную массу. Значит растению нужны подкормки полным удобрением. Содержание и частота подкормок зависят от количества внесенных удобрений в основную заправку и внесенных удобрений в лунку при посадке рассады. Допустимо в основную и припосевную заправки вносить полную норму фосфорных удобрений. В зависимости от этого подкормки производят полным удобрением или исключающим фосфор. Примерные дозы полного удобрения: аммиачной селитры - 30 г, суперфосфата - 40-50 г, сульфата калия - 30 г, сульфата марганца - 3 г, сульфата меди - 2 г, борной кислоты 2 г/10 л. Конечно, необходимо следить за состоянием растений и корректировать нормы в зависимости от их состояния. При избытке азота растения «жируют». При этом стебли становятся толстыми, листья ярко-зелеными, а завязывать плоды растения не торопиться. В этом случае исключают из подкормочного раствора азот.
Прополки, рыхления и порядок в теплице также необходимы для предотвращения заболеваний и получения хорошего урожая.
Делитесь своим опытом, пишите в комментариях что еще необходимо сделать для получения богатого урожая томатов.
П. Соколов




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::. прочитало: 142 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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