Уход за корневой системой растения

Корневая система этот один из основных вегетативных органов растения. Корневая система снабжает растение влагой, питанием. Уход за корневой системой растения включает в себя следующие действия:

Прополка, рыхление почвы, мульчирование, поливы и подкормки.

Прополка - это уничтожение сорной растительности ручным методом или с помощью гербицидов. В садовых хозяйствах чаще применяют ручной метод. Сорная растительность забирает элементы питания, влагу из почвы, затеняет всходы, часто являются источником болезней и вредителей. Ручная прополка – один из самых трудоемких приемов ухода за растениями.

Рыхление почвы проводят, как правило, после поливов. Рыхлением разрушается корка, которая образуется после поливов или дождей, уничтожаются сорняки, замедляется испарение влаги из почвы. Рыхление часто называют сухим поливом.

Следующим приёмом ухода за корневой системой растения является мульчирование. В качестве мульчи используют торф, перегной, солому, опилки и другие материалы. Мульча сдерживает прорастание сорняков, испарение влаги и тепла из почвы.

Поливы и подкормки можно отнести к уходу не только за корневой системой, но и к уходу за растением, т. к корневая системы лишь поглощает влагу в месте с элементами питания, которые проходит по всем вегетативным органам растения, влага почти вся испаряется через листву, а элементы питания вступают в сложные биохимические процессы и в конечном итоге превращаются в ткани растения. При поливах и подкормках важно соблюдать нормы. Повышенная влажность почвы затрудняет доступ воздуха к корневой системе растения, при недостатке влаги растение не получает питания.

То же можно сказать и про подкормки: повышенная концентрация почвенного раствора отрицательно влияет на корневую систему, корневые волоски при этом отмирают. При недостатке питательных элементов в почве растение голодает, рост и развитие замедляются.

П. Соколов

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