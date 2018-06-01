Шпаргалка огороднику на июнь

Первая декада июня

В открытом грунте: высадка рассады томата и огурца. Высадка рассады кабачка, тыквы или посев семян кабачка, тыквы, фасоли. Повторный (3-4-й сроки) посев редиса и кинзы. Первое прореживание посева свеклы. Подкормка посадок капусты, чеснока, лука, посева свеклы. Прополка, полив и рыхление по мере необходимости. Сбор урожая с подзимних и ранневесенних посевов салата, укропа, кинзы.

В защищенном грунте: полив и подкормка (азотными удобрениями) посадок перца, огурца и томата. Опрыскивание посадок перца и огурца настоями инсектицидных растений от тли и других вредителей. Прополка и рыхление по мере надобности.

• Вторая декада июня В открытом грунте: рыхление и окучивание растений капусты. Повторный посев брокколи и укропа. Прополка, полив по мере надобности. Прополки, поливы по мере надобности.

В защищенном грунте: опрыскивание растений томата настоями инсектицидных растений или бордоской жидкостью от болезней и вредителей. Полив и подкормка посадок перца и огурца. Прополка и рыхление по мере надобности.

• Третья декада июня

В открытом грунте: первый съем урожая цветной капусты, брокколи и гороха; повторный сбор урожая редиса. Повторный (3-4-й сроки) сев редиса. Полив и подкормка посадок огурца, кабачка, тыквы и кольраби. Рыхление, прополка и полив по мере надобности.

В защищенном грунте: формирование насаждения огурца; подвязка растений. Подкормка и полив посадок томата. Опрыскивание посадок перца настоями инсектицидных растений от вредителей. Рыхление и прополка по мере надобности.

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