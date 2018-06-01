|Шпаргалка садоводу на июнь
В июне с целью восстановления больных, поврежденных морозами или болезнями плодовых растений применяют их внекорневую подкормку мочевиной.
Для этого опрыскивают крону дерева или куста по молодым листьям.
При умеренном или слабом цветении плодовых и ягодных культур для лучшего оплодотворения цветков и сохранения завязей необходимо опрыскивать их в начале массового цветения микроэлементами, борной кислотой, сульфатом цинка, сульфатом марганца и др.
Проводят полив и подкормку земляники. Деревья и кустарники подкармливают органическими и минеральными удобрениями.
В начале июня на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса - прекрасное средство против вредителей сада. Опрыскивают сад настоями и отварами для уменьшения численности вредителей.
Против болезней, вызываемых грибами, проводят опрыскивание растений бордоской жидкостью. Удаляют прикорневую и штамбовую поросль.
Внимательно осматривают кусты крыжовника и смородины, удаляют больные и поврежденные побеги и сжигают их
Обрезают усы у земляники.
Прищипывают побеги утолщения. Проводят пинцировку излишних побегов на перепривитых деревьях. Осматривают прививки и ослабляют обвязку на прививках. Окучивают отводки крыжовника и смородины.
В конце июня заготавливают зеленые черенки крыжовника и смородины.
В течение месяца проводят прополку сорных трав и регулярное питательное рыхление почвы под ягодными кустами и на приствольных кругах плодовых деревьев.
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