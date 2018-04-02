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::. Шпаргалка огороднику или несколько полезных советов | Овощеводство
Шпаргалка огороднику или несколько полезных советов
Для рассады надо использовать только свежеприготовленные почвенные смеси. А при покупке рассады следует тщательно проверять, нет ли на ней вредителей. Часто с рассадой заносят на свой участок белокрылку, тлю, паутинного клеща, которых потом приходится выводить годами. Ведь при опрыскивании растений инсектицидами гибнет только 70-80% вредителей. Оставшиеся особи способны в тысячи раз увеличивать свою численность.
При выращивании белокочанной капусты нельзя злоупотреблять азотными удобрениями, особенно аммонийными формами, так как они снижают лежкость кочанов и увеличивают восприимчивость их к бактериальным болезням. Кроме того, ухудшается фитосанитарное состояние почвы, снижается общая устойчивость растений.
Перебой в обеспечении влагой цветной капусты и сладкого перца - одна из главных неудач при возделывании этих культур. Даже кратковременное подсушивание почвы, как при выращивании рассады, так и взрослых растений, нельзя компенсировать в дальнейшем обильными поливами.
Тот, кто плохо заделывает навоз или компост в почву, способствует усилению вредоносности ростковой мухи и огуречного комарика.
Томаты плохо завязывают плоды, часто сбрасывают бутоны, особенно на первых двух кистях, при плохом опылении. Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо каждый день, лучше с утра, слегка встряхивать. При небольшом количестве растений можно опылять, прикасаясь к цветкам ваткой или мягкой кисточкой.
А. Лебедева, канд. с.-х. наук
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::. прочитало: 240 | автор: sadovod | Вчера, 11:24 | Комментариев 0 |
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