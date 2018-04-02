



::. Несколько полезных советов огороднику | Овощеводство Несколько полезных советов огороднику

Не только начинающие, но и опытные огородники часто делают ошибки, которые приводят к непоправимым последствиям. Остановимся на некоторых из них.

Огородники иногда, поддавшись соблазну использовать раннее тепло, торопятся высадить теплолюбивые культуры раньше срока и расплачиваются за эту ошибку после первых возвратных холодов. Чем раньше наступает тепло, тем сильнее повторные холода в мае или начале июня. Если вы высаживаете огурцы и томаты раньше оптимального срока, надо предусмотреть соответствующую защиту.

При наличии пленочных сооружений и укрытий рассаду тыквенных и пасленовых культур можно высаживать на 1-2 недели раньше срока.

Часто вносят минеральные удобрения без учета погоды. А между тем в холодную погоду подкормки бесполезны, так как питательные вещества плохо поступают в корни. Корни большинства овощных культур лучше работают, когда температура почвы выше 10 °С.

При подкормке растений разведенными в воде минеральными удобрениями из лейки на листья часто попадает раствор, и, как следствие, - возникают ожоги. Золотое правило огородника гласит, что подкармливать раствором удобрений надо аккуратно под корень, а если нечаянно раствор попал на листья, рекомендуется сразу смыть его чистой водой из лейки.

Подкормки жидкими удобрениями по сухой почве приводят к ожогам корней. Сначала надо смочить почву водой, а затем подкармливать.

Растительные остатки, зараженную возбудителями болезней ботву иногда перекапывают, смешивая с почвой, вследствие чего происходит накопление инфекции. Больные растения надо удалять в течение всей вегетации, а осенью сжигать или закапывать подальше от огорода (не ближе 50 м от участка).

Бессменное выращивание на участке одной культуры, например картофеля, приводит к утомлению почвы и накоплению возбудителей болезни. В этом случае трудно бывает получить высокий урожай здоровых клубней. Надо избегать соседства растений одного и того же семейства. Например: репа, редис, капуста поражаются килой, и их нежелательно выращивать на одной грядке. Не представляя последствий, часто рассаду выращивают на старой зараженной земле, заведомо обрекая растения на болезни.

А. Лебедева, канд. с.-х. наук

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::. прочитало: 45 | автор: sadovod | Сегодня, 13:42 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.