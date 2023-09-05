

::. Особенности ухода за огурцами в сентябре | Овощеводство / огурец Особенности ухода за огурцами в сентябре

Вот и лето подошло к концу. Впереди похолодания, перепады дневных и ночных температур. Все эти факторы отрицательно сказываются на урожайности огурцов. Ну что нам делать? Как мы можем помочь нашим растениям продолжать радовать нас урожаем и в сентябре?

Главной причиной снижения урожайности огурцов в сентябре является похолодания, низкие ночные температуры. Повлиять на погоду мы не можем, но, а что в наших силах?

Один из простых способов хоть незначительно, но повысить температуру в ночное время суток в теплице, это установка бочки с водой прямо в теплице. В дневное время вода нагревается, а ночью отдаёт тепло, и повышает температуру воздуха.

Огурцы любят повышенную влажность воздуха, но при похолодании повышенная влажность может способствовать

поражению растений различными грибными болезнями. Что делаем?

Меняем систему поливов. Поливы производим только теплой водой и только в первой половине дня. Лучшая температура воды для поливов любой культуры должна быть такой же как температура почвы, или на 2-3 оС выше, а установленную бочку в теплице накрываем крышкой для меньшего испарения.

Обязательно в дневное время проветриваем теплицу.

Внимательно следим за растениями огурца, при появлении каких-либо признаков заболеваний на листьях, немедленно удаляем листья. Также для лучшей вентиляции удаляем все нижние листья и побеги на высоту до 40-50 см, а также часть листьев на главном стебле. Но каких? Ведь листья – это фабрика фотосинтеза. В результате фотосинтеза в конечном итоге образуется большое количество органических веществ, доставляемых флоэмой в разные части растения, в том число и в плоды. Питание наливающегося огурца на 80% идет за счет органических веществ, доставляемых флоэмой из листа, расположенного рядом. Удалив этот лист, вы лишите питания растущего огурца. А после того, как огурец, или несколько огурцов уже попали на стол, лист можно удалять. Удаляют также все отплодоносившие побеги.

Сбор урожая огурцов проводят каждый день или через день, задержка с их сбором приводит к замедлению роста и усыханию последующих завязей.

Необходимо учитывать, что с урожаем из почвы выносится большое количество элементов питания, которые постоянно должны находиться в почве в необходимых количествах и пропорциях. В то же время огурцы плохо перенося высокие концентрации почвенного раствора. Поэтому огурцу необходимы постоянные подкормки невысокими дозами удобрений, причем даже в сентябре в подкормочный раствор должен входить и азот. Подкормку в начале сентября можно провести полным минеральным удобрением.

В сентябре огурцы часто приобретают неправильную форму, тем самым они сигнализируют о недостатке того или иного элемента питания или о других неблагоприятных факторов.

При недостатке азота верхняя часть плода (где был цветок) у них сужена, заострена и часто загнута.

При недостатке калия плоды у огурцов сужены к плодоножке, у верхушки имеют шарообразную форму.

Если плод сужен посередине, то это часто бывает из-за полива растений холодной водой, или большой разницы дневных и ночных температур, что характерно для сентября.

При пересыхании почвы огурцы приобретают дугообразную форму.

Необходимо учитывать, что при снижении температуры почвы ниже 12оС затрудняется поступление в растение части элементов питания, в том числе и калия. При этом огурцы могут сигнализировать о недостатке калия при достаточном количестве его в почве.

В этом случае могут решить проблему внекорневые подкормки.

Следует учитывать, что растения начинают сигнализировать о недостатке того или иного элемента питания, или о других неблагоприятных факторов через определенный промежуток времени, что, несомненно, отразится на урожайности. Кроме того, при правильном питании, сильные растения реже подвергаются заболеваниям, способны долго и обильно плодоносить.







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::. прочитало: 250 | автор: sadovod | 5 сентября 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.