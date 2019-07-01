



::. Огурцы во второй половине лета | Овощеводство / огурец Огурцы во второй половине лета

Те, у кого имеется дача или приусадебный участок, хотят все лето наслаждаться вкусом овощей с грядки. Касается это и огурцов: они ведь такие сочные, хрустящие, освежающие! Но получение превосходного урожая определяется качественным уходом за огородным растением. Чтобы огурцы плодоносили до конца августа и, тем более, до самых осенних заморозков, во второй половине летнего сезона им необходимо уделять повышенное внимание.



Особенности полива

Огурец — культура влаголюбивая. Это неудивительно, так как хрустящие плоды более, чем на 90%, состоят из воды. Однако после того, как минет пора цветения данного растения, поливать огурцы надо обильнее прежнего. На 1 м2 огуречных посадок требуется минимум 8, максимум 12 л теплой, отстоянной воды. Важный нюанс процедуры: полив огурцов во второй половине лета должен осуществляться не только под корень, но и по листьям. Главное — неукоснительно соблюдать следующее правило: полив первым способом производить в утреннее время, а вторым — после захода солнца, когда уже не так жарко.

В теплице можно поставить между грядами бочку, наполненную водой. Это поможет отрегулировать тепловой режим в теплице: испаряющаяся в разгар дня жидкость немного уменьшит жару, в темное время суток она же будет расходовать накопленное за день тепло на обогрев воздуха и, таким образом, защищать растения от температурных перепадов, которые не являются редкостью во второй половине лета.

В конце августа увлажнять почву под тепличными огурцами следует исключительно в предобеденное время, да и то — в умеренном режиме. Данная стратегия позволит избежать развития на растениях грибковых заболеваний, поскольку в конце лета в теплицах по утрам и так появляется достаточно конденсата, а лишняя влага в почве только усугубит ситуацию. Что касается огурцов, выращиваемых в открытом грунте, их следует накрывать на ночь нетканым материалом. В этом случае суточные перепады температур не нанесут овощам вреда.



Важность мульчирования

Из-за близости расположения корневой системы овощного растения к поверхности грунта от рыхления почвы под огурцами, особенно после полива, лучше отказаться. В противном случае велик риск повреждения корня и, как следствие, снижения урожайности культуры. Принимая все это во внимание, сразу же после водной процедуры рекомендуется провести мульчирование субстрата под огурцами. В качестве материала для мульчирования используют солому, низинный торф, перегной, лежалые опилки; скошенную, измельченную траву. Данный прием способствует удержанию влаги в почве; защищает от сорняков, делая ненужными подкормки, а также предохраняет огуречные корни от перегрева днем и переохлаждения — ночью.

Подкормка огурцов

Вторая половина июля — тот период, когда овощная культура нуждается в подкормках. Можно, например, подкормить растение смесью сульфата калия (1 ст.л.) и коровяка (0,5 л) — эти удобрения надо развести в ведре воды. Поливать растения следует под корень, стараясь не затронуть стебель растения.



Как защитить растения от болезней

Полноценный уход за огурцами, предполагающий соблюдение всех описанных выше рекомендаций, сам по себе значительно снижает вероятность возникновения у культуры заболеваний. Кроме того, растения надо чаще осматривать для своевременного выявления подобных проблем. Огромную роль также играет профилактика. Раз в 10 дней опрыскивайте огурцы раствором, приготовленным из воды (9 частей) и молока (1 части). Каждый литр полученной смеси сдобрите несколькими каплями аптечного йода. Другой вариант - содово-мыльный раствор. Оптимально применение для опрыскивания молочной сыворотки. Как вы уже поняли, предпочтительно использование народных, а не химических профилактических средств. В августе надо регулярно удалять с растения пораженные болезнями и вредителями, сухие и пожелтевшие листья.

Напоследок совет: правильно собирайте огурцы. Не давайте плодам перерастать, поскольку такие овощи задерживают появление и развитие новых огурчиков, а вы существенно потеряете в урожае.

Надежда Пономаренко

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::. прочитало: 127 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.