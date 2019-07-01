Томаты во второй половине лета

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Спелые помидоры — всегда желанные гости на обеденном столе. Ими мы можем вволю лакомиться летом, когда наступает овощная пора. Выращивая томаты самостоятельно, нам, разумеется, очень хочется, чтобы эти замечательные огородные растения плодоносили как можно лучше и дольше. Познакомимся с мероприятиями, способствующими повышению качества урожая помидоров во второй половине лета.



Поливаем томаты правильно!

Начать обзор необходимых процедур по уходу за овощной культурой целесообразно с увлажнения почвы. В июле полив растений должен осуществляться с периодичностью 1 раз в 5-7 дней, если стоит жара, и реже - при умеренно высокой температуре воздуха, а также в прохладную погоду. Отстоянную, чуть теплую воду обильно льют под корень томатов — так, чтобы грунт под ними промок на глубину до 20 см. При этом избегают попадания влаги на листья для предотвращения развития грибковых заболеваний. Особенно данное правило касается тепличных помидоров.

В августе полив растениям также нужен обильный, потому как в этот период томаты нуждаются в большом количестве воды. Однако избыток влаги в почве под кустами — явление нежелательное. Оно, а еще резкое изменения влажности субстрата, приводят к ухудшению качества плодов.



Рыхление и окучивание кустов

Спустя сутки после полива почву под растениями рекомендуется неглубоко рыхлить. Это делают с целью снижения риска появления земляной корки. Рыхление почвы под растениями должно быть еженедельным.

Для сохранения в грунте влаги землю на грядах с помидорами мульчируют — например, соломой. С такой защитой корням не будут страшны и перепады температур.

Во время рыхления неплохо бы провести заодно окучивание томатных кустов. Сделать это легко: нагребите вокруг растений земли высотой около 15-20 см. Повторяйте данную процедуру время от времени, по мере необходимости. Сигналом к очередному окучиванию послужит оседание грунта.



Формирование томатов

Оно заключается в регулярном удалении пасынков и лишних листьев. Индетерминантные сорта и гибриды, которые чаще других выращивают в теплицах формируют в 1-2 стебля. Полудетерминантные – в 2-3 стебля. Вовремя производимое пасынкование — залог богатого урожая овощной культуры. Для лучшего прогревания и проветривания необходимо также удалить нижние листья. Также следует убирать с куста все сухие и пожелтевшие листья, растению они уже ни к чему.

Избавление овощных культур от избыточной зеленой массы — прием, улучшающий проветривание кустов и уменьшающий вероятность развития на них фитофтороза. В начале августа прищипните верхушки помидоров. Это касается плодоносящих побегов, и удалите цветочные кисти, если на них не завязались плоды. Это даст возможность быстрее созреть уже завязавшимся плодам.



Не игнорируем подкормки!

Во второй половине лета под кусты томатов надо вносить удобрения, богатые калием и фосфором. Например, отличной подкормкой можно считать смесь суперфосфата и гумата калия. Первый разводят в количестве 2 ст.л. на 2 л воды, после доводят полученный объем раствора до 10 л путем добавления чистой жидкости, а уже в образовавшийся концентрат вводят второй компонент. Этим жидким удобрением поливают овощные культуры под корень. Можно также подкармливать кусты древесной золой, рассыпая ее под растениями с последующим заделыванием в грунт. В августе уместно внесение под растения удобрения Калимаг (на 1 м 2 томатных посадок потребуется около 12 г минерального комплекса). Азотные подкормки рекомендуется проводить только в случае приобретения листьями светло-зеленого оттенка. Тогда растение поливают водным раствором мочевины (в 10 л воды разводят 1 ст.л. удобрения). Не возбраняется осуществлять и внекорневые подкормки. С этой целью используют препараты Микровит-11, Агрикола и т.п.



Лечение и профилактика болезней у томатов

Когда лето переваливает за половину, риск возникновения у помидоров грибковых и бактериальных заболеваний возрастает. Это связано, с одной стороны, с изменением погодных условий (в августе могут чаще идти дожди), с другой — с несоблюдением указанных выше рекомендаций по уходу. Так или иначе, кустам не помешают профилактически обработки, в рамках которых производят опрыскивание растений фитоспорином или же народными средствами — скажем, молочной сывороткой либо чесночной водой. Последнюю приготовить не составит никакого труда: нужно пропустить через мясорубку 2 головки чеснока, развести эту массу в 10 л воды и оставить на сутки. Спустя указанное время настоем опрыскивают кусты томатов по листьям, тем самым защищая помидоры не только от болезней, но и от некоторых вредителей (тли, белокрылки).



Надежда Пономаренко

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::. прочитало: 115 | автор: sadovod | Сегодня, 11:29 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.