ТОМАТЫ: ПОРА ПОДКОРМКИ И СБОРА УРОЖАЯ

Итак, приближается приятная и волнующая пора: начинают созревать томаты - эти поистине богатые на витамины и полезные для человека овощи.

Не лишне будет напомнить, что в плодах томатов содержатся витамины В 1 , В 2 , В 3 , РР, каротин, соли кальция, натрия, калия, магния, фосфора, железа, серы, йода, а также аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты, белки и другие полезные вещества.

Надеемся, вы внимательно следили за тем, как растут и развиваются ваши томаты, и не забыли прищипнуть на каждом кусте основной побег, оставляя 2-3 листа над последней кистью, а также регулярно пасынковали их (то есть удаляли молодые боковые побеги, растущие из пазух листьев), удаляли старые и больные, усыхающие листья, вовремя подкармливали растения?

В середине июля наступила пора подкормить томаты фосфорно-калийными минеральными удобрениями или древесной золой. На 5-6 растений вам необходимо приготовить раствор из расчета: 50-60 г удобрительной смеси на 10 л воды. Поливать томаты надо равномерно, по мере подсыхания почвы, в первой половине дня и после полива хорошо проветривать теплицу.

Если вы всё делали правильно и своевременно, то наверняка уже готовитесь снимать первый урожай, ведь июль, щедрый на солнышко, постарался вам помочь. Убирают помидоры выборочно, по мере их поспевания, для употребления непосредственно в свежем виде в салатах и других блюдах. А для более длительного хранения томаты следует собирать в фазе так называемой бланжевой спелости (плоды желтовато-бурые или начинающие белеть). Обязательно надо оборвать плодоножку, то есть она должна остаться на плоде. Такие плоды укладывают в корзины или планчатые ящики в два слоя и хранят в хорошо проветриваемом помещении при температуре 18-25°С

Газета "САДОВОД"

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