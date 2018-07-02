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::. ТОМАТЫ: ПОРА ПОДКОРМКИ И СБОРА УРОЖАЯ | Овощеводство / томаты
ТОМАТЫ: ПОРА ПОДКОРМКИ И СБОРА УРОЖАЯ
Итак, приближается приятная и волнующая пора: начинают созревать томаты - эти поистине богатые на витамины и полезные для человека овощи.
Не лишне будет напомнить, что в плодах томатов содержатся витамины В1, В2, В3, РР, каротин, соли кальция, натрия, калия, магния, фосфора, железа, серы, йода, а также аскорбиновая, яблочная и лимонная кислоты, белки и другие полезные вещества.
Надеемся, вы внимательно следили за тем, как растут и развиваются ваши томаты, и не забыли прищипнуть на каждом кусте основной побег, оставляя 2-3 листа над последней кистью, а также регулярно пасынковали их (то есть удаляли молодые боковые побеги, растущие из пазух листьев), удаляли старые и больные, усыхающие листья, вовремя подкармливали растения?
В середине июля наступила пора подкормить томаты фосфорно-калийными минеральными удобрениями или древесной золой. На 5-6 растений вам необходимо приготовить раствор из расчета: 50-60 г удобрительной смеси на 10 л воды. Поливать томаты надо равномерно, по мере подсыхания почвы, в первой половине дня и после полива хорошо проветривать теплицу.
Если вы всё делали правильно и своевременно, то наверняка уже готовитесь снимать первый урожай, ведь июль, щедрый на солнышко, постарался вам помочь. Убирают помидоры выборочно, по мере их поспевания, для употребления непосредственно в свежем виде в салатах и других блюдах. А для более длительного хранения томаты следует собирать в фазе так называемой бланжевой спелости (плоды желтовато-бурые или начинающие белеть). Обязательно надо оборвать плодоножку, то есть она должна остаться на плоде. Такие плоды укладывают в корзины или планчатые ящики в два слоя и хранят в хорошо проветриваемом помещении при температуре 18-25°С
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 85 | автор: sadovod | Сегодня, 15:10 | Комментариев 0 |
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