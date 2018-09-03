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::. Огурцы: урожай в сентябре | Овощеводство / огурец
Огурцы: урожай в сентябре
Для продления сроков потребления огурцов более при­годны мелкоплодные сорта. Растения на грядах в сентябре нужно укрывать пленкой, а при сильном похолодании - в два слоя и желательно с воздушной прослойкой между ними. Укрытие особенно важно в ночное время. Необходимо не допустить воз­действия холодом, поврежда­ющего клетки тканей, после чего происходит быстрое поражение болезнями и засыхание расте­ний. В это время цветение обыч­но прекращается, а оставшиеся цветки не образуют плодов из-за отсутствия оплодотворения при пониженных температурах. Пло­дов на растениях остается мало. Поэтому их убирают редко и более крупными. В холодное время семена не образуются и качество плодов большого размера со­храняется вполне удовлетворительным. В теплицах необходимо снизить влажность воздуха во избежание грибных заболевания. Все больные и нижние листья удаляются. Теплица чаще проветривается. 
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::. прочитало: 134 | автор: sadovod | Вчера, 10:55 | Комментариев 0 |
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