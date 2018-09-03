|Огурцы: урожай в сентябре
Для продления сроков потребления огурцов более пригодны мелкоплодные сорта. Растения на грядах в сентябре нужно укрывать пленкой, а при сильном похолодании - в два слоя и желательно с воздушной прослойкой между ними. Укрытие особенно важно в ночное время. Необходимо не допустить воздействия холодом, повреждающего клетки тканей, после чего происходит быстрое поражение болезнями и засыхание растений. В это время цветение обычно прекращается, а оставшиеся цветки не образуют плодов из-за отсутствия оплодотворения при пониженных температурах. Плодов на растениях остается мало. Поэтому их убирают редко и более крупными. В холодное время семена не образуются и качество плодов большого размера сохраняется вполне удовлетворительным. В теплицах необходимо снизить влажность воздуха во избежание грибных заболевания. Все больные и нижние листья удаляются. Теплица чаще проветривается.
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