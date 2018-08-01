



::. На овощных грядках в августе | Овощеводство На овощных грядках в августе

Морковь, свекла столовая, редька, репа и некоторые другие огородные растения в августе активно растут, ежедневно увеличивая свою массу. При прореживании грядок не опасайтесь удалять все "лишние" растения: большее их число не увеличит урожая, а чрезмерная загущенность грядок будет мешать важнейшему для урожая процессу - фотосинтезу растений. Затеняя друг друга, растения отнимают у своих соседей необходимую им порцию освещенности. В условиях загущенности грядок корнеплодам становится тесно.

Поэтому нужно срочно провести окончательное прореживание, оставляя растения моркови в ряду на расстоянии 3-4 см друг от друга, свеклы столовой - 16-18 см (при образовании мощной ботвы - до 20 см), репы -15-18 см, брюквы - 20-22 см.

Растения огурца на гряд­ках нередко также находятся в загущенном состоянии. Это недопустимо. Растения гиб­ридных сортов должны быть размещены обычно в один ряд через 35-40 см друг от друга - они образуют мощный лис­товой аппарат, сильно раз­ветвляются и покрывают всю поверхность грядки. Сорта (Муромский, Вязнинский) должны быть расположены чаще - через 20-25 см из-за малого размера веге­тативных органов. При излишней густоте нужно срочно удалить часть растений - через 1-2 или 3 растения. Если этого не сделать, урожай сильно уменьшается, плодоношение за­держивается, а растения рань­ше поражаются болезнями. Ночи в августе становятся холоднее, и растения легко повреждаются воздействием пониженных тем­ператур. Чтобы продлить жизнь растений и сохранить их период плодоношения, гряды на ночь следует укрывать пленкой. При сильном похолодании лучше воспользоваться двойным сло­ем пленки (желательно, чтобы между слоями была воздушная прослойка). Эти меры могут продлить сезон сбора плодов на 10-15 дней.

У озимого чеснока уже в июле появляются цветоносные побеги - так называемые стрел­ки, формирующие на верхушке бульбочки - мелкие зубочки. Для увеличения урожая чеснока их необходимо обломать. Не­которые огородники вместо этого скручивают и связывают стрелки. Эта мера, конечно, также улучшает рост подземных луковиц, но она менее эффек­тивна, чем удаление стрелок. Часть наиболее крупных расте­ний с "цветоносами" обычно оставляют для обновления поса­дочного материала.



В течение августа продол­жают подкармливать томат на грядах, если растения сохранили зеленые листья, а также огурец и цветную капусту поздних сортов посадки и отстающие в росте растения моркови, свеклы и других культур. Если нет приз­наков появления фитофтороза, то для усиления роста плодов тома­та нужно делать подкормки-поливы очень слабыми рас­творами коровяка с древесной золой, или минеральными (ка­лийными и азотными) удобре­ниями, или сложными удобре­ниями. Вначале приготовляют так называемый маточный раствор - одно ведро навоза с двумя горстями золы растворяют в 8-10 ведрах воды. Для полива одно ведро маточного раствора разбавляют в 3-4 ведрах воды. Подкормку-полив применяют как обычную воду, поливая почву до ее полного насыщения, на глубину 20-22 см. После такой подкормки обыч­ного полива водой уже не тре­буется. Аналогичная подкормка полезна и для огурца. Ее приме­няют так же, как обычный полив, через каждые 3-4 дня, особенно в солнечную теплую погоду.

Морковь и свеклу столо­вую необходимо подкормить бором (бурой), если этого не делалось в июле. Бор пред­отвращает растрескиваемость корнеплодов моркови и обра­зование черной гнили свеклы, а также улучшает рост растений.

В начале августа еще мож­но посеять скороспелые сорта редиса для осеннего потребле­ния. После всходов его сразу же прореживают, оставляя растения вначале на расстоянии 1-2 см друг от друга, а спустя неделю-на расстоянии 3-4 см. Ширина междурядий, в зависимости от сорта, должна быть 15-16 см (ранние сорта) или 18-20 см (среднеспелые).

Ш. БЕКСЕЕВ, профессор

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 173 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.