Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. МОЙ ПРИНЦИП: не бороться с болезнями томатов и огурцов, а не пускать их в теплицу | советы тепличнику / огурец / томаты
МОЙ ПРИНЦИП: не бороться с болезнями томатов и огурцов, а не пускать их в теплицу
Ботва огурцов и томатов в начале сентября здорова.
Читаю часто статьи специалистов «Огурцы до октября», «Томаты в сентябре». А я в начале сентября убираю последние огурчики, снимаю остатки помидор, а ботву выдергиваю и сжигаю. Нет, растения у меня в хорошем состоянии: томаты без фитофторы, и огурцы еще крепкие. Почему я это делаю?
А дело в том, что здоровые огурцы и томаты именно потому, что я ботву убираю в начале сентября, а иногда даже в конце августа, и не жду ради нескольких плодов, пока томаты почернеют от фитофтороза, а листья огурцов пожелтеют и соберут все огуречные болезни.
 У меня две теплицы: в одной выращиваю помидоры, в другой огурцы, каждый год меняю их местами. Но ведь через год они снова возвращаются на свои места. А инфекция может сохраняться в почве несколько лет.
Конечно, можно проводить дезинфекцию теплицы, менять почву, но разве эти затраты стоят нескольких, пускай даже килограмм огурцов или помидор.
Навоз тоже не использую. Во-первых, его трудно достать, но я и не пытаюсь, так как навоз источник вредителей и сорных растений. В начале сентября, разбрасываю по грядкам в теплице компост, золу, всё перекапываю, и сею рожь озимую. Минеральными удобрениями тоже не пользуюсь. Нет я против них ничего не имею, но считаю, что золы, компоста и сидератов вполне достаточно для основной заправки.
Забегу вперед: подкормки, конечно, летом делаю. Очень хорошо реагируют растения на сброженную траву. Во второй половине лета томаты перевожу на подкормки золой, а подкормки огурца чередую сброженной травой и золой.
Но, а осенью после посева сидератов хорошо проливаю почву, и все. Кстати, еще один плюс ранней уборки ботвы в теплице - можно не торопясь подготовить почву к посеву следующего года.
 Зимой обязательно приезжаю пару раз на дачу, и стряхиваю снег с теплицы.
А весной за пару недель до высадки рассады помидор и посева огурцов (огурцы я выращиваю безрассадным способом) скашиваю рожь и перекапываю почву на штык лопаты. Кстати, некоторые авторы советуют не заделывать в почву сидераты, а сложить их в компост или использовать в качестве мульчи. Может они и правы, но ведь любые растения, в том числе и сидераты выносят из почвы питание. Если их не заделывать в почву, то получается, что сеют сидераты для истощения почвы. Для компоста хватает сорняков и пищевых отходов, а мульчирую я скошенной травой.
Сидераты разлагаются в почве и питают растения.
Урожай у меня всегда хороший. Конечно, много зависит от погоды, но с середины июля у нас на столе всегда свежие огурчики и помидорчики.
Мой принцип: не бороться с болезнями томатов и огурцов, а не пускать их в теплицу.
Конечно, не всегда это получается, но делаю, что могу.
А вы большие урожаи огурцов и помидор снимаете в сентябре?
П. Васильев, садовод-любитель, Ленинградская область




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 219 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама





календарь
«    Сентябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2022 (5)
Август 2022 (8)
Июль 2022 (9)
Июнь 2022 (15)
Май 2022 (15)
Апрель 2022 (11)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"