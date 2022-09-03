



::. МОЙ ПРИНЦИП: не бороться с болезнями томатов и огурцов, а не пускать их в теплицу | советы тепличнику / огурец / томаты МОЙ ПРИНЦИП: не бороться с болезнями томатов и огурцов, а не пускать их в теплицу

Ботва огурцов и томатов в начале сентября здорова.

Читаю часто статьи специалистов «Огурцы до октября», «Томаты в сентябре». А я в начале сентября убираю последние огурчики, снимаю остатки помидор, а ботву выдергиваю и сжигаю. Нет, растения у меня в хорошем состоянии: томаты без фитофторы, и огурцы еще крепкие. Почему я это делаю?

А дело в том, что здоровые огурцы и томаты именно потому, что я ботву убираю в начале сентября, а иногда даже в конце августа, и не жду ради нескольких плодов, пока томаты почернеют от фитофтороза, а листья огурцов пожелтеют и соберут все огуречные болезни.

У меня две теплицы: в одной выращиваю помидоры, в другой огурцы, каждый год меняю их местами. Но ведь через год они снова возвращаются на свои места. А инфекция может сохраняться в почве несколько лет.

Конечно, можно проводить дезинфекцию теплицы, менять почву, но разве эти затраты стоят нескольких, пускай даже килограмм огурцов или помидор.

Навоз тоже не использую. Во-первых, его трудно достать, но я и не пытаюсь, так как навоз источник вредителей и сорных растений. В начале сентября, разбрасываю по грядкам в теплице компост, золу, всё перекапываю, и сею рожь озимую. Минеральными удобрениями тоже не пользуюсь. Нет я против них ничего не имею, но считаю, что золы, компоста и сидератов вполне достаточно для основной заправки.

Забегу вперед: подкормки, конечно, летом делаю. Очень хорошо реагируют растения на сброженную траву. Во второй половине лета томаты перевожу на подкормки золой, а подкормки огурца чередую сброженной травой и золой.

Но, а осенью после посева сидератов хорошо проливаю почву, и все. Кстати, еще один плюс ранней уборки ботвы в теплице - можно не торопясь подготовить почву к посеву следующего года.

Зимой обязательно приезжаю пару раз на дачу, и стряхиваю снег с теплицы.

А весной за пару недель до высадки рассады помидор и посева огурцов (огурцы я выращиваю безрассадным способом) скашиваю рожь и перекапываю почву на штык лопаты. Кстати, некоторые авторы советуют не заделывать в почву сидераты, а сложить их в компост или использовать в качестве мульчи. Может они и правы, но ведь любые растения, в том числе и сидераты выносят из почвы питание. Если их не заделывать в почву, то получается, что сеют сидераты для истощения почвы. Для компоста хватает сорняков и пищевых отходов, а мульчирую я скошенной травой.

Сидераты разлагаются в почве и питают растения.

Урожай у меня всегда хороший. Конечно, много зависит от погоды, но с середины июля у нас на столе всегда свежие огурчики и помидорчики.

Мой принцип: не бороться с болезнями томатов и огурцов, а не пускать их в теплицу.

Конечно, не всегда это получается, но делаю, что могу.

А вы большие урожаи огурцов и помидор снимаете в сентябре?

П. Васильев, садовод-любитель, Ленинградская область









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::. прочитало: 219 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.