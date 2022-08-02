



::. ТОМАТЫ В АВГУСТЕ: уход и сбор урожая | Овощеводство / томаты ТОМАТЫ В АВГУСТЕ: уход и сбор урожая

Если в июне и в июле наше внимание было сосредоточено на самом растение томата, это питание, формирование куста и завязывание плодов, то в августе внимание переключается уже на завязавшиеся плоды. Но и важной задачей является защита растений от опасного заболевания фитофтороза.

Начало покраснения плодов томата начинается примерно через 6 недель после опыления цветка. Раннеспелые сорта и гибриды созревают немного быстрее.

А томаты выращивают в средней части России до конца августа, иногда эта дата корректируется в ту и другую стороны, в зависимости от погодных условий. А если томаты заболевают фитофторозом, то сезон приходится заканчивать значительно раньше. Но о фитофторозе мы поговорим немного позже. А завязавшиеся плоды в августе, в любом случае уже не успевают налиться и пополнить количество урожая, но питательные вещества и влагу будут отнимать у сформировавшихся плодов, задерживая их рост и созревание. Поэтому в самом начале августа все силы растения направим на питание уже завязавшихся плодов, для этого необходимо удалить верхушки стеблей над закончившими цветение соцветиями, оставив над ними один – два листа для питания завязей, необходимо так же прищипнут все появившиеся пасынки.

Нижние листья до первой кисти к августу уже должны быть удалены. Удаление нижних листьев начинают с конца июня, удаляя по 1-2 листа в неделю. Когда плоды на нижней кисти заканчивают рост, листья снизу должны быть удалены. Затем листья удаляют таким же образом до второй кисти.

Лишние листья удалены, верхушки прищипнуты, испарение влаги соответственно сокращается. Сокращается и частота поливов, но до середины августа поливы не прекращаются.

Частота поливов в солнечную погоду один раз в 5-6 дней, в дождливую реже. Влага и питание, поступающее с водой необходимы для налива и созревания плодов.

В начале августа можно провести последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Для этих целей можно использовать минеральные удобрения суперфосфат и сульфат калия, а можно подкормить томаты древесной золой.

В золе есть все необходимые элементы питания, кроме азота, который как раз и надо исключить из последней подкормки.

Стакан древесной золы разводят в 10 л воды, размешивают, и пока нерастворимая часть не осела, производят полив растений под корень, расходуя примерно по 1,5 л раствора на одно растение.

А когда снимать плоды? Садоводы, как правило стараются снимать с куста красные плоды, считая, что созревшие на ветке плоды вкуснее и содержат больше полезных веществ. На самом деле наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения. С покраснением количество сухого вещества, Сахаров и витамина С снижается. А если созревшие плоды продолжают оставаться на ветке, то потери веществ увеличиваются. Поэтому оптимальным решением является сбор плодов, готовящихся к покраснению, они в отличие от не выросших имеют легкую беловатость. Плоды снимают и укладывают на дозаривание. Дозаривание – это прием доведения плодов томатов до зрелого состояния вне растения.

Этот прием позволяет собрать плоды с наилучшим биохимическим составом, и направить питание, поглощённое корневой системой растения на созревающие плоды.

С середины августа поливы и подкормки томата прекращают полностью.

Ну а теперь о фитофторозе. В августе перепады температур, холодные ночи, дождливая погода. Всё это способствует развитию фитофтороза. Как максимально противостоять этому? И что в наших силах?

- Поливы производите только нагретой под солнечными лучами водой в первой половине дня, чтобы к вечеру верхний слой слегка подсох. Сокращает вероятность заболевания капельный полив, где влага подаётся непосредственно в корневую систему, поверхность почвы остается сухой, а следовательно, и влажность воздуха в теплице ниже.

- Проветривайте теплицу. На ночь закрывайте двери теплицы только в том случае, если температура воздуха опускается ниже 14оС.

- Удалите листья на томатах, которые касаются покрытия теплицы.Ну а что делать, если вы заметили на листьях томата признаки фитофтороза.

Первые признаки отмечают чаще на верхних листах, откуда болезнь спускается на нижние. На листьях появляются большие бурые пятна. На нижней части больного листа образуется мицелий в виде легкой белой паутинки. Вылечить это заболевание, к сожалению, невозможно. Возможно лишь задержать её распространение, а все силы в этом случае необходимо направить на спасение урожая.

Листья с признаками заболевания удаляют и сжигают. Это надо делать как можно быстрее. Плоды снимают зелеными. На ветке спасти их будет трудно. Снятые зеленые плоды, к сожалению, все спасти уже не удастся. Но какую-то часть можно. Зеленые плоды опускают на 1-2 минуты

в горячую воду с температурой 60 °С. Затем насухо вытирают, изолируют друг от друга, завернув каждый плод в бумагу и складывают на дозаривание. Таким образом, я повторю, к сожалению, можно спасти только часть урожая.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Сбор и дозаривание томатов

Уход за томатами в августе

Как ускорить созревание помидоров

Дозаривание томатов

Фонтанка, цыгане, лимонные гиганты – это тоже всё томаты

::. прочитало: 475 | автор: sadovod | 2 августа 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.