



::. В томатной теплице. Пять основных ошибок, которые приводят к потере урожая | --- В томатной теплице. Пять основных ошибок, которые приводят к потере урожая

Что необходимо делать, как ухаживать за томатами в теплице, дано множество рекомендаций в специальной литературе и в интернете. А мы поговорим, что нельзя делать, и какие ошибки приводят к печальным последствиям, а именно к потере урожая.

1. И первой ошибкой у начинающих огородников являются неправильные поливыЧастые поливы небольшими дозами приводят к следующим последствиям: смачивается лишь верхний слой почвы, что образует на её поверхности корку, которая препятствует доступу воздуха к корням. Кроме доступа воздуха, корневая система испытывает дефицит влаги. Надо вспомнить, что питательные элементы поступают в растение в виде растворенных в воде простых солей. Недостаток влаги влечет за собой ограничение в питании растения. А влажный поверхностный слой почвы способствует увеличению влажности воздуха в теплице. В свою очередь повышенная влажность воздуха препятствует опылению цветков и способствует развитию грибных заболевания. Ошибкой являются поливы в вечернее время, а также обильные и частые поливы. Поливать томаты следует раз в 4-7 дней, в зависимости от погодных условий, промачивая корнеобитаемый слой. Поливают томаты в первой половине дня, чтобы верхний слой почвы слегка подсох к вечеру. Оптимальная температура поливочной воды должна равняться температуре почвы, или на 2-3 оС выше.



2. Второй и довольно частой ошибкой являются неправильные подкормки растений, а именно разбрасывание по поверхности удобрений. Особенно не целесообразно и даже вредно разбрасывание по поверхности фосфорных и калийных удобрений. Эти удобрения малоподвижны в почве, гранулы остаются в том месте, кода мы их поместим. Поскольку заделать в почву их не удастся без сильного повреждения корней, подкормки производят растворами удобрений. Также необходимо следить за нормами внесения удобрений. Например, избыток азота приводит к «жированию» томатов, когда растения сильно наращивают вегетативную массу, в ущерб цветению и плодоношению.



3. Закрытые двери теплицы приводят сразу к нескольким неприятным последствиям. Повышенная влажность воздуха, как мы уже говорили, препятствует опылению цветков и способствует развитию грибных заболевания.А высокая температура воздуха (выше 30оС) делает пыльцу стерильной. Опыления не происходит. Держите двери теплицы постоянно открытыми, закрывайте лишь в ночное время. Когда температура воздуха опускается ниже 14оС.



4. Посадка картофеля рядом с томатной теплицей. Одним из самых распространенных заболеваний томата и картофеля является фитофтороз. Причем картофель, как правило, заболевает значительно раньше томатов. Болезнь быстро переходит на томаты, особенно, если картофель соседствует с томатной теплицей. Если вы выращиваете на участке и картофель, и томаты, то постарайтесь их посадить подальше друг от друга.



5. Пожалуй, не ошибкой, а просто советом можно назвать следующую причину небольшой потери урожая. А именно перезревания плодов на растении. Принято считать, что самыми вкусными и полезными являются помидоры, которые созрели на ветках. На самом деле задержка с уборкой урожая задерживает рост и созревание других плодов. А наилучшим биохимический состав плодов считается за 4-5 дней до их покраснения. С покраснением количество сухого вещества, Сахаров (глюкозы) и витамина С может снижаться. При перезревании эти процессы резко усиливаются, увеличивается содержание кислот, заметно снижается содержание каротина. Конечно, существуют и другие причины потери урожая томатов, но мы остановились на самых частых и распространенных ошибках, которые совершают начинающие огородники.

С удовольствием почитаем ваши мнения. Как Вы выращиваете томаты, пишите в комментариях.

П. Соколов









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::. прочитало: 120 | автор: sadovod | Вчера, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.