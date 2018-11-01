Как правильно подготовить розы к зиме

Многие садоводы не могут отказать себе в удовольствии выращивать на своих участках царицу цветов - розу. При хорошем заботливом уходе, да еще в такое жаркое лето, как в этом году, даже сорта чайно-гибридных роз радовали своим пышным цветением.

Но как сохранить их зимой? Об этом садовод должен был подумать уже в августе: их не поливают и не вносят удобрения, чтобы прекратился рост и вызрела древесина. С этой целью также обрезают концы ветвей и молодые боковые побеги. С укрытием роз торопиться не следует, так как розы переносят легкие морозы до -6 °С, но до наступления их розы следует окучить сухой землей или присыпать торфом на высоту 20-25 см, чтобы нижние почки были надежно прикрыты. Перед укрытием роз на зиму надо с побегов снять все листья, так как от них зимой может подгнить древесина. Коротко обрезать побеги осенью не обязательно - основную обрезку обычно проводят весной. Когда земля подмерзнет, приступают к укрытию роз. Для этого вокруг участка с розами делают ограждение из поставленных на ребро досок высотой 15-16 см. Розы пригибают и пришпиливают деревянными рогатками или прижимают брусками. Поверх досок накладывают лапник или прикрывают ящик рубероидом, чтобы к розам не попала лишняя влага. Можно завалить ящик землей, листьями, торфом. Отдельные растения роз укрывают перевернутыми ящиками или глиняными вазонами, поверх которых насыпают утепляющий материал. Такое "сухое" укрытие роз лучше всего, сохраняет их от морозов, и, главное, от пагубного действия влаги, которое может привести к загниванию стеблей роз. Более устойчивые мелкоцветковые полиантовые розы и из группы флорибунда могут благополучно перезимовать под ветками хвойных (лапник), под опилками, прикрытыми сверху пленкой, но "сухое" укрытие все же надежнее.

Т. Г. Тамберг, доктор с.-х. наук

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