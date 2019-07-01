



::. Характер почвы является важнейшим экологическим фактором | Овощеводство Характер почвы является важнейшим экологическим фактором

Наша дождливая питерская погода часто приводит к избыточному увлажнению почвы, при котором количество выпадающих осадков превышает количество испаряемых. Это опасно для жизни растений, так как корни получают меньше кислорода. Кроме того, почва становится более холодной, потому что тепло тратится не на ее прогрев, а на испарение воды с поверхности. Поэтому очень важно на участке провести осушительный дренаж, освобождающий почву от излишней воды. Для этого бывает достаточно прорыть по краям участка канавы глубиной 30-50 см. Если уровень грунтовых вод менее 1 м, для его понижения и осушения почвы требуется искусственный дренаж - система канав и труб. Дренаж во многом зависит от состава почвы. Хорошо дренируются песчаные и мелкокаменистые, а также глинистые почвы, если неглубоко залегает слой мелких камней. На поверхности тяжелых глинистых почв или при близком залегании твердого подпочвенного слоя вода обычно застаивается, что означает плохой дренаж.

Характер почвы является важнейшим экологическим фактором, так как растения одновременно обитают в двух средах - воз-душной и почвенной. Почва - это не только субстрат, в котором крепятся растения, но и довольно активный компонент растительного сообщества. Кроме минеральной части и воды с растворенными в ней веществами, в состав почвы входят органическая часть и живущие в почве организмы. Различное соотношение этих частей характеризует механический и химический состав почвы, от которых в большой степени зависят ее тепловой, водный и воздушный режимы, а также плодородие.



В зависимости от соотношения глинистых и песчаных частиц почвы делятся на глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные. Лучшими для садоводства считаются супеси и имеющие хорошую структуру и достаточный запас питательных веществ. Почвенные частицы в них соединены в комочки диаметром от 1 мм до 1 см. Пространство между комочками и внутри них заполнено воздухом. Такие почвы быстро впитывают воду и хорошо ее удерживают, так же, как и воздух. Испарение происходит медленнее, поэтому растения успевают взять из них все питательные вещества.

Л. Макарова, ландшафтный дизайнер

Газета "САДОВОД"

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Способы осушения участка

Ветры в жизни растений

Уровень грунтовых вод, или если вода рядом?!

Освоение глинистых почв

Дренаж на участке

::. прочитало: 67 | автор: sadovod | Сегодня, 11:02 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.