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::. Водород в жизни растений | Овощеводство
Водород в жизни растений
Водород, образующийся при тех же процессах, восстанавливает нитраты до аммиака с последующими превращениями в полезные органические соединения. В этом состоит положительная роль водорода для растений.
Но в основном его действия являются негативными. Избыток ионов водорода создает повышенную кислотность различных почв. К ней отрицательно относится подавляющее большинство овощных культур. Повышенная кислотность почвенного раствора ухудшает рост и ветвление корней, вредит физико-химическому состоянию содержимого клеток, препятствует нормальному поглощению из почвы необходимых растению питательных солей и вносимых в нее удобрений.
 Большинство овощей проявляют наибольшую чувствительность к почвенной кислотности в начальный период жизни, сразу же после прорастания. В кислых почвах может прекращаться фиксация азота воздуха корнями бобовых культур, замедляется минерализация органических веществ, ухудшаются условия азотного и фосфорного питания, а также доступность молибдена для растений. Кальций не только снижает свое поглощение, но и ранее поступивший выделяется корнями, обедняя растение. То же происходит и с магнием. Проникая в надземные части растений, водород подкисляет клеточный сок, препятствует нормальному протеканию биохимических реакций и обмену веществ. Отрицательное воздействие повышенной кислотности почвы усиливается увеличением растворимости в ней солей алюминия и марганца. Эти элементы угнетают рост и развитие растений сильнее, чем избыток ионов водорода.
 Э. Феофилов, засл. агроном России



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::. прочитало: 165 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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