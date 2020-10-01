Водород в жизни растений

Водород, образующийся при тех же процессах, восстанавливает нитраты до аммиака с последующими превращениями в полезные органические соединения. В этом состоит положительная роль водорода для растений.

Но в основном его действия являются негативными. Избыток ионов водорода создает повышенную кислотность различных почв. К ней отрицательно относится подавляющее большинство овощных культур. Повышенная кислотность почвенного раствора ухудшает рост и ветвление корней, вредит физико-химическому состоянию содержимого клеток, препятствует нормальному поглощению из почвы необходимых растению питательных солей и вносимых в нее удобрений.

Большинство овощей проявляют наибольшую чувствительность к почвенной кислотности в начальный период жизни, сразу же после прорастания. В кислых почвах может прекращаться фиксация азота воздуха корнями бобовых культур, замедляется минерализация органических веществ, ухудшаются условия азотного и фосфорного питания, а также доступность молибдена для растений. Кальций не только снижает свое поглощение, но и ранее поступивший выделяется корнями, обедняя растение. То же происходит и с магнием. Проникая в надземные части растений, водород подкисляет клеточный сок, препятствует нормальному протеканию биохимических реакций и обмену веществ. Отрицательное воздействие повышенной кислотности почвы усиливается увеличением растворимости в ней солей алюминия и марганца. Эти элементы угнетают рост и развитие растений сильнее, чем избыток ионов водорода.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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