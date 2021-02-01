



::. Почва, это не только плодородие | Овощеводство Почва, это не только плодородие



Почвенный воздух

Без постоянного воздушного окружения корни растений начинают задыхаться и отмирать. Необходим постоянный воздухообмен между корнеобитаемой зоной почвы и надземным слоем атмосферы. При этом в почву поступают новые порции кислорода, а из нее выделяются излишки углекислого газа. Нормальному воздушному режиму почвы способствует глубокая обработка ее перед размещением культур, периодическое рыхление с поверхности, мульчирование, проколы. Воздух поступает в почву вслед за осадками и поливами после их стекания в нижние слои. Особенно оптимизируют воздушный режим различные рыхлители, вносимые в почву и тепличные грунты. Для благоприятного сочетания в почве воды и воздуха имеет значение объем почвенных пор и степень заполненности их водой. Почвенные заменители Искусственные субстраты в качестве заменителей естественной почвы используют в теплицах, а также во всех случаях выращивания растений в специальных камерах. Они могут применяться отдельно или в смесях. В качестве таких субстратов используют песок, керамзит, горные породы (гранит, диорит и др.), вермикулит, перлит, пластмассы, древесные отходы (опилки, кору, мелкую щепу), гидролизный лигнин, растительные отходы (зерновую шелуху, кукурузные початки, стебли подсолнечника, солому), минеральную вату. Можно считать искусственными субстратами и разные виды прессованного торфа. Урожаи практически любых овощных растений на заменителях бывают выше, чем на почвах. Этому способствуют улучшенные механические, физические и химические свойства субстратов, особенно при оптимизации их в смесях. Но для получения повышенных урожаев нужны полноценные знания о растениях и субстратах и навыки очень аккуратного ухода за культурами. Всякая ошибка при этом может нанести урон урожаю гораздо выше, чем на почве.



Почвенная засоленность

Она проявляется на овощных растениях от слабонегативной до губительной. Причинами засоленности почв сульфатами, фосфатами, хлоридами могут служить очень высокие дозы органических и минеральных удобрений в основной заправке и увеличенные – в корневых подкормках, продолжительное применение одних и тех же удобрений. Повышенная концентрация почвенного раствора нарушает нормальный пищевой и водный режимы растениий. Прием избавления почв и грунтов от засоленности с помощью их пролива повышенными дозами воды предполагает их глубокую водопроницаемость и отсутствие в воде излишков тех самых солей, от которых необходимо избавиться.



Почвенная кислотность

Нормальный рост и продуктивность овощных культур во многом зависят от реакции почвенного раствора, которая обусловлена наличием в нем ионов водорода и других элементов. Кислотность почвы имеет несколько разновидностей, главной из которых является активная. Она обозначается символом pH и прибавляемыми к нему цифрами ниже и выше семи. Цифра 7 характеризует кислотность дистиллированной воды при 22°C. Кислотность почв, при которой могут произрастать овощные виды, находится в пределах от 4,5 до 7,5 pH. Каждая овощная культура лучше растет в своем интервале pH почвы, но практически для всех овощей подходит интервал от 6 до 7 pH. Культурный (обрабатываемый) почвенный слой обычно кислее подпочвы из-за высокого содержания органических веществ, образующих кислоты. Создают и поддерживают нужную растениям кислотность почвы первичной ее нейтрализацией разными имеющимися известковыми материалами, которые добавляют ежегодно иличерез год при основных обработках. В этом процессе важную роль играет знание направлений изменения показателей кислотности от внесения тех или иных минеральных и органических удобрений и регулирование такого внесения.



Почвенная минерализация

Любой уровень насыщения почвы органическими веществами не будет иметь значения для растений пока они не минерализуются, т. е. не произойдет разложения до тех минеральных (более простых) веществ, которые корни растений способны поглощать. Органические (гумусовые) соединения содержат азотистые вещества. Процесс их минерализации включает два этапа: аммонификацию и нитрификацию. При аммонификации из гумусовых веществ образуется аммиак, который сразу соединяется с угольной и органическими кислотами почвы с получением солей аммония. Процесс идет замедленно и при разных интервалах кислотности, температуры и других факторов. При нитрификации из аммонийных солей образуются нитраты и нитриты. Для процесса требуется кислород, достаточно влаги и тепла. Нитрификация осуществляется в самых верхних слоях почвы, оптимизируясь на почвах слабокислых и нейтральных. При обоих процессах образуются газообразные соединения азота, которые улетучиваются в атмосферу.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Внешние факторы, влияющие на рост и развитие овощных культур

Гу́мус

Воздух в жизни растений

Воздухообмен - фактор, влияющий на развитие растений

Воздух и вода в почве

::. прочитало: 88 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.