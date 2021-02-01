

::. Внешние факторы, влияющие на рост и развитие овощных культур | Овощеводство Внешние факторы, влияющие на рост и развитие овощных культур

Состав воздуха

Все овощные культуры достаточно хорошо и продуктивно растут при обычном составе воздуха в открытом грунте, а тепличные овощи из-за ослабленной освещенности нуждаются в повышенных дозах углекислого газа. Оптимальным будет воздух чистый и обновляемый легким движением (ветерком). Запыленный воздух вредит растениям двояко: через снижение освещенности и ослабление работоспособности запыленных листьев. Воздух с примесями вредных газов (сероводорода, аммиака, хлора и др.) не только наносит вред растениям, но и может стать причиной их гибели. Только повышенное содержание в воздухе углекислого газа полезно растениям. Абсолютно нежелательно заниматься огородничеством в зонах с содержанием в воздухе солей тяжелых металлов, делающих овощи опасными для питания по токсикологическим признакам.

Наземные Водоросли Сине-зеленые водоросли могут появляться на поверхности почв и тепличных грунтов при постоянном их увлажнении. Они сигнализируют о том, что в верхнем слое достаточно азота и фосфора и что в нем повышенная кислотность. Вред от них растениям состоит в конкуренции за элементы питания с поверхностными корнями. При подсушивании и рыхлении почвенных поверхностей водоросли исчезают, но затем могут появляться вновь. Избавиться от водорослей возможно путем такой формировки растений, чтобы солнечные лучи постоянно доходили до поверхности почвы. Еще надежнее слегка опудривать поверхностьмелко молотой известью или мелом. Если у огурцов или томатов в теплице из-за размытого грунта обнажились основные корни, то поселение на них водорослей не только не опасно, но и может предохранять от гнилей. Мульча Мульчирование междурядий овощных культур применяют для лучшего сохранения влаги в почве и тепличном грунте. В качестве мульчирующих материалов применяют торф известкованный всех видов, опилки, резаную солому, полуперепревший навоз, старую целую или мелко нарезанную пленку. Мульча не только сохраняет влагу в почве и экономит поливную воду, но и стабилизирует почвенный температурный режим. Светлая мульча (опилки, белая пленка) улучшает световой режим в теплице. Мульчирование не нужно при хорошем режиме водоснабжения растений. Известно стимулирующее действие листьев катрана на рост надземных частей редиса, салата и лука при легком мульчировании ими междурядий культур. Почвенная корка Явление образования поверхностной почвенной корки может наблюдаться на любых почвах. Но чаще оно бывает на почвах тяжелого механического состава, торфянистых, имеющих много илистых частиц (заплывающих) и при подкормках культур навозной жижей.

Корка всегда оказывает негативное действие на растения. Она затрудняет воздухообмен между корнеобитаемым пространством и приземным слоем, в том числе выделение из почвы углекислого газа, необходимого растениям. Через нее затрудняется дыхательная деятельность корней. Иссушается верхний слой почвы с возможной гибелью располагающихся здесь мелких поглощающих воду и пищу корней. Противостояние корке состоит в периодических легких рыхлениях почвы, и не только после поливов и подкормок, а также в мульчировании. Рельеф почвы Для огородных культур традиционно считалась лучшей горизонтальная поверхность почвы или с легким уклоном в юго-восточном и южном направлениях. Для теплиц неприемлем другой рельеф, кроме ровного. Почвенный рельеф должен обеспечивать одновременное весеннее освобождение от снега, последующий достаточно быстрый и надежный прогрев в зависимости от любой почвенной разновидности. При определенной же крутизне склонов культуры выращивают на изготовляемых террасах, что вносит в работы некоторые трудности. Нежелательны участки низинные, с затоплением талыми водами, требующие поделки сверхвысоких гряд. Эвакотранспирация

Под этим термином понимают общую величину испарения влаги растениями и с поверхности почвы. Последнее по научным исследованиям может составлять от 5 до 20% от общей суммы испарений. С поверхности почвы испарение снижается при смыкании листьев растений. Поверхностное испарение влаги является ее прямыми потерями для растений, особенно в раннем возрасте. Общий расход влаги, как известно, снижают вносимые вовремя удобрения и рыхление почвы.

Подземные Почвенная влага

В зависимости от целого ряда условий всякая почва содержит различное количество воды. Для растений имеет значение влагоемкость, водопроводимость, водоудерживающая способность почвы и влажность завядания растений. Для овощных культур влагоемкость почвы не должна быть ниже 70% от полной полевой, иначе их развитие ухудшается, а урожай падает. После стекания воды под собственной тяжестью песчаные почвы удерживают немногим более 5% влаги, а глинистые – до 30%. Эти цифры показывают степень необходимости поливов на разных почвах. Водопроводимостью называют способность почвы к пропусканию через себя воды. Этот показатель выше в легких почвах и тепличных грунтах, меньше – в почвах тяжелых. Водоудерживающая способность почвы определяется совместно двумя вышеобозначенными величинами. Важным показателем является величина влажности устойчивого завядания растений, т. е. вода прочно удерживаемая частицами почвы и недоступная для ее поглощения корнями. Такой воды больше в почвах тяжелых и торфянистых.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 201 | автор: sadovod | 15 февраля 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.