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::. Внешние факторы жизни овощей | Овощеводство
Внешние факторы жизни овощей
Надземные Атмосферное давление
Прямое влияние атмосферного давления на овощные культуры не изучалось. Но оно влияет косвенно, изменяя иные факторы климата местности – ветер, осадки и др. Одно из ощутимых влияний заключается в воздухообмене в верхних слоях почв, особенно легких по механическому составу или после рыхления междурядий.
 Атмосферное электричество
В середине прошлого века физиологами растений было установлено непосредственное влияние электричества атмосферы на процессы фотосинтеза и минерального питания растений. Оказалось, что при положительном заряде атмосферы растения лучше поглощают анионы, а при отрицательном – катионы. Электричество значительно влияет на поглощение листьями углекислого газа, а через него и на фотосинтез. Изоляция растений от влияния электрического поля при помощи специальных устройств значительно снижала их продуктивность. Влажность воздуха
Каждый вид и группы сходных по биологии видов овощей лучше всего растут и формируют урожаи в своих определенных интервалах влажности воздуха. Труднее поддерживать эти уровни в открытом грунте и несколько легче в теплицах, если последние обладают достаточной герметичностью. Повышение и понижение влажности воздуха сверх требующихся растениям величин опасно при потенциальном наличии в окружающей среде болезнетворных начал и вредителей для каждой данной культуры. При повышении – это грибные болезни, при понижении – паутинный клещ. Резкие изменения влажности воздуха ослабляют растения за счет нарушения их физиологических и биохимических процессов: транспирации, дыхания, фотосинтеза.
Движение воздуха
Движение воздуха со скоростью до 1 м/с в теплицах и немного более в открытом грунте необходимо растениям для притока к их листьям новых порций углекислого газа взамен поглощенных при фотосинтезе; снижения излишне высокой температуры, приводящей к перегреву листьев, а также снижения неблагоприятной влажности воздуха в растительных сообществах (ценозах); поддержания более устойчивого испарения влаги листьями. Значительная скорость движения воздуха (ветер) способна зачастую создавать неблагоприятное действие на растения и приводить к вредным последствиям. Заморозки
Это непродолжительное явление по-разному воздействует на посеянные и посаженные культуры. Наиболее опасно (до гибели растений) понижение температур до минусовых после теплой погоды, для незакаленной перед высадкой рассады и для теплолюбивых овощей. Посевные культуры в большинстве переносят кратковременные заморозки без укрытий, имея свои критические уровни падения температуры (от 0 до –10°C). Тепличным овощам заморозки не опасны при наличии биотоплива и дополнительных укрытий, а также крепкой рассады с неповрежденными корнями. Для холодостойких растений открытого грунта заморозки иногда могут служить стимулятором физиологических и биохимических процессов в начале вегетации и ускорять рост.
 Э. Феофилов, засл. агроном России




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