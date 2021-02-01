Внешние факторы жизни овощей

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Надземные Атмосферное давление

Прямое влияние атмосферного давления на овощные культуры не изучалось. Но оно влияет косвенно, изменяя иные факторы климата местности – ветер, осадки и др. Одно из ощутимых влияний заключается в воздухообмене в верхних слоях почв, особенно легких по механическому составу или после рыхления междурядий.

Атмосферное электричество

В середине прошлого века физиологами растений было установлено непосредственное влияние электричества атмосферы на процессы фотосинтеза и минерального питания растений. Оказалось, что при положительном заряде атмосферы растения лучше поглощают анионы, а при отрицательном – катионы. Электричество значительно влияет на поглощение листьями углекислого газа, а через него и на фотосинтез. Изоляция растений от влияния электрического поля при помощи специальных устройств значительно снижала их продуктивность. Влажность воздуха

Каждый вид и группы сходных по биологии видов овощей лучше всего растут и формируют урожаи в своих определенных интервалах влажности воздуха. Труднее поддерживать эти уровни в открытом грунте и несколько легче в теплицах, если последние обладают достаточной герметичностью. Повышение и понижение влажности воздуха сверх требующихся растениям величин опасно при потенциальном наличии в окружающей среде болезнетворных начал и вредителей для каждой данной культуры. При повышении – это грибные болезни, при понижении – паутинный клещ. Резкие изменения влажности воздуха ослабляют растения за счет нарушения их физиологических и биохимических процессов: транспирации, дыхания, фотосинтеза.

Движение воздуха

Движение воздуха со скоростью до 1 м/с в теплицах и немного более в открытом грунте необходимо растениям для притока к их листьям новых порций углекислого газа взамен поглощенных при фотосинтезе; снижения излишне высокой температуры, приводящей к перегреву листьев, а также снижения неблагоприятной влажности воздуха в растительных сообществах (ценозах); поддержания более устойчивого испарения влаги листьями. Значительная скорость движения воздуха (ветер) способна зачастую создавать неблагоприятное действие на растения и приводить к вредным последствиям. Заморозки

Это непродолжительное явление по-разному воздействует на посеянные и посаженные культуры. Наиболее опасно (до гибели растений) понижение температур до минусовых после теплой погоды, для незакаленной перед высадкой рассады и для теплолюбивых овощей. Посевные культуры в большинстве переносят кратковременные заморозки без укрытий, имея свои критические уровни падения температуры (от 0 до –10°C). Тепличным овощам заморозки не опасны при наличии биотоплива и дополнительных укрытий, а также крепкой рассады с неповрежденными корнями. Для холодостойких растений открытого грунта заморозки иногда могут служить стимулятором физиологических и биохимических процессов в начале вегетации и ускорять рост.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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::. прочитало: 191 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.