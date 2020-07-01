Поглощение и испарение воды растениями

Велика роль испарения влаги растением в его водном режиме. При нормальных условиях произрастания количество поглощенной и испаренной растением воды почти одинаково. Растения в этом случае не нагреваются от солнечной энергии слишком сильно, температура листьев остается в пределах нормы, все физиологические и биохимические процессы протекают без сбоев.

Процесс испарения влаги протекает в тесной связи с другими сторонами водообмена. Факторы, которые ограничивают испарение, замедляют и рост растения.

Одним из факторов, определяющих скорость испарения, является движение воздуха. Особенно сильно повышается испарение под действием слабого ветра. При повышении скорости ветер уже не оказывает влияния на скорость испарения.

Недостаток влаги в растении начинает наблюдаться при испарении свыше 1 г воды с 1 дм 2 листовой поверхности в час. Если испарение резко подавить, то растения в солнечные дни могут получить ожоги листьев.

Непроизводительную трату воды растениями, в том числе и за счет испарения, можно понизить умелым применением удобрений. Растения, получающие оптимальное питание из удобрений, испаряют воды абсолютно больше из-за образования большей листовой поверхности, но воду они расходуют более продуктивно, получая от равного количества воды больше органических веществ на урожай.

Скорость испарения уменьшается с увеличением концентрации СО 2 в окружающем воздухе. Углекислый газ помогает растениям при низких значениях относительной влажности воздуха, когда возрастает испарение. Поэтому очень важно вносить в почву материалы, выделяющие углекислый газ, - навоз, кору, торф.

Поглощение паров воды листьями растений из воздуха также составляет часть водного режима. Оно является обязательным условием обеспечения оттока веществ из листьев, а также значительно влияет на ход основных процессов в листьях и растении в целом.

Процессы поглощения воды, передвижения ее по растению и подведения к испаряющим поверхностям требуют затрат энергии, получаемой в процессе дыхания. При этом, кроме настоящей энергии, зачастую происходит использование ранее запасенной.

Удельное потребление (расход на единицу массы или урожая) воды растениями в большой мере определяется ведущими экологическими факторами: энергией солнечного излучения и температурой воздуха и почвы. В меньшей степени оно определяется видовыми особенностями.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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