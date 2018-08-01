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::. Работы в теплицах в августе | Овощеводство
Работы в теплицах в августе
В августе много дел в теплицах. На растениях томата продолжают пасынкование и удаление снизу по одному ста­рому листу через каждые 1 -2 дня (до первых крупных плодов на нижней кисти). К этому времени они отживают и нередко поража­ются макроспорозом (бурые пятна с концентрическими круга­ми). К середине августа у всех растений удаляют верхушки над последним соцветием, оставляя над ними 1-2 листа. Это уско­ряет рост и увеличивает размер плодов. В профилактических целях, если бурая пятнистость и фитофтороз еще не появились на растениях, опрыскивают очень слабой концентрацией раствора медного купороса - 1 наперсток на 6-7 л воды. Обрабатывают вечером или днем в пасмурную погоду, опрыскивая тонким распылом с нижней стороны листьев. Желательно это применять с конца или начала августа еженедельно. В теплые дни при отсутствии массового заболевания продол­жают давать подкормки-поливы коровяком с древесной золой или минеральными удобрениями.
При раннем появлении фитофторы на томате в открытом грунте в теплицах приступают к сбору зеленых крупных, а затем среднего размера плодов.
Огурец в теплицах в начале августа давно достиг потолка и расти ему дальше некуда, а растения продолжают рост и плодоношение, верхушку стебля осторожно перекручивают вокруг проволоки один раз и напра­вляют вниз. Нижние, уже отплодоносившие плети и пожелтевшие листья на главном стебле удаля­ют, вырезая ножницами или острым ножом. Плети прищи­пывают над вторым или третьим листом, оставляя на последнем узле вместе с сформировавшимся с женскими цветками и лист. Верхние боковые побеги уже не укорачивают или прищипывают тонкие плети под вторым или третьим листом. Плоды следует убирать своевременно, не допу­ская их перерастания. Чрезмерный их рост приводит к ухудшению и даже приостановке роста молодых плодов, а образовавшиеся завязи часто погибают. Основная же причина пожелтения завязей, особенно часто наблюдаемого в начале роста, - отсутствие опы­ления у пчёлоопыляемых сортов и гибридов, а также недостаточное питание, вызванное ростом боко­вых побегов. Гибридные сорта огурца в начальный период жизни образуют только женские цветки и не имеют мужских.
Запоздалые посадки теп­личных огурцов в августе часто еще полны жизни, стоят зеленые и интенсивно растут, формируя многочисленные плоды. Для обеспечения питанием и влагой нужны частые подкормки-поли­вы коровяком с золой или минеральными азотными и калийными удобрениями.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
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