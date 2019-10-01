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::. Индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные сорта и гибриды томатов | Овощеводство / томаты
Индетерминантные, полудетерминантные и детерминантные сорта и гибриды томатов
Индетерминантные сорта не прекращают свой рост без вмешательства человека. Растения с таким типом роста всегда имеют между соцветиями 3 листа. При их формировании на главном стебле оставляют от 3 до 10 и более соцветий. Иногда растения такого типа формируются в 2 стебля. В этом случае к шпалере подвязывают главный стебель и самый сильный из пасынков (который растет из-под первого соцветия) на расстоянии 25-30 см друг от друга.
При таком способе формирования растения должны быть расположены друг от друга на расстоянии 50 см. При загущенной посадке урожай снижается. Вершкование лучше провести над 6-7-м соцветием как на главном, так и на боковом побеге. При ведении культуры томата с индетерминантным типом роста в один стебель вершкование необходимо проводить над 8-10-м цветущим соцветием. В нашей зоне его рекомендуется проводить в конце июля - в начале августа.
Наивысшие урожаи томатов возможны у растений, имеющих именно индетерминантный тип роста. Таким типом роста обладают следующие гибриды: Миледи, Мурза, Атос, Д'Артаньян, Пересвет, Дуэт, Фигаро, Ласточка, Грейн, Алена, Солнышко, Спринт, Гренада; сорта Де-Барао, Бычье сердце, Восторг, Каскад, Дублер, Антикварный, Валюта и др.

Следующая группа сортов и гибридов - с полудетерминантным типом роста растений. Для этой группы характерно чередование соцветий через 1-2 листа, при этом на главном стебле формируется до 9-10 соцветий. Заканчивают свой рост растения такого типа сами - соцветием. Их вершковать не надо.
Формирование проводят как в один стебель (не вершкуя), так и в два. При ведении культуры томатов в 2 стебля площадь питания одного растения следует увеличить. Для этого посадка растений проводится на расстоянии 40-45 см друг от друга. Вершкование второго стебля (пасынка) проводится в конце июля - в начале августа. К томатам с полудетерминантным типом роста    относятся гибриды Кострома, Доцент, Маргарита, Гамаюн, Золотой рог, сорта Стимул, Царскосельский и др.

Сорта и гибриды с детерминантным типом роста имеют 5-6 соцветий на главном стебле. Их можно назвать среднерослыми. Главный стебель сам завершает рост пятым или шестым соцветием.
Эти растения в нашей зоне формируют в 2-3 стебля или более - в зависимости от длительности сезона. Сажать их можно в теплицу или парник Мастер, Красная стрела, Северный экспресс, Натус, Бумеранг, Оля, Леля, Энерго, Адонис, Фламинго;
 сорта Ассорти и Дачный.

К растениям с супердетерминантным типом роста относятся сорта, которые давно известны садоводам. Они предназначены для открытого грунта или пленочных укрытий. Это Белый налив, Яблочный ранний, Сибирский скороспелый, Тамбовский урожайный и другие. Они имеют 2-4 соцветия на главном стебле. Их можно формировать так же, как и детерминантные - в 2-3 стебля.
Группы томатов с детерминантным и супердетерминантным типом роста по своим биологическим свойствам являются более скороспелыми, но признак скороспелости можно регулировать. Скороспелость сортов и гибридов с индетерминантным и полудетерминантным типом роста может быть повышена с помощью формирования растений. Кроме того, на скороспелость влияет срок посева. В нашей зоне необходимо формировать растения томата с любым типом роста, то есть для получения хорошего урожая нужно обязательно проводить пасынкование, оставляя только те стебли, которые нами рекомендованы.
И. Храпашва, кандидат с.-х. наук
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::. прочитало: 118 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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